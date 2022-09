Como tirar manchas das roupas infantis? 

Quem tem filho sabe que lavar roupas infantis pode ser um desafio e tanto, visto que eles estão constantemente brincando, correndo, pintando e realizando várias outras atividades.

Como resultado as roupas ficam sujam e manchadas. Essas por sua vez são difíceis de sere, removidas.

Mas por outro lado, isso é ótimo, pois faz parte do desenvolvimento das crianças e se sujar está dentro desse processo.

Se você mamãe que está preocupada com a hora de tirar a sujeira, não se preocupe, nós estamos aqui para te dar algumas dicas do que fazer e melhor ainda, como tirar diferentes tipos de manchas.

Vale lembrar que elas só se tornam pesadelos se não forem retiradas de maneira correta e com os produtos adequados.

Vamos te mostrar alguns procedimentos e fórmulas para diferentes tipos de manchas e isso irá facilitar e muito a sua vida. Então se quer saber mais continue lendo esse post.

Saiba como tirar as manchas das roupas das crianças

Na hora de lavar as roupas das crianças e retirar aquelas manchas que causam um certo pânico, não tem muito segredo, você só precisa usar os produtos corretos e tudo estará resolvido.

Veja a seguir alguns exemplos comuns de manchas e como tirá-las.

Mancha de gordura

Essas são umas das mais famosas, pois os pequenos fazem uma bagunça danada na hora de comer. Alimentos como: batata frita e frango frito são exemplos de alimentos gordurosos que podem causar manchas.

Então, se isso acontecer, na hora de lavar, você só irá precisar de um detergente puro, ele deverá ser aplicado na roupa seca, logo em cima da mancha e esfregar.

Após fazer isso, deixe o produto agir por uns 10 minutos e depois é só lavar normalmente como de costume. Viu que não é nada difícil?

Mancha de café ou chocolate

Ninguém adora mais chocolate do que as crianças, não é mesmo? Mas essa dica vale tanto para chocolate quanto para café. São manchas que geralmente são mais difíceis de tirar por causa da coloração do chocolate e do café, mas não se preocupe, não é nada impossível. Para isso você só precisará fazer uma misturinha rápida.

Em um recipiente, misture 1 colher de bicarbonato de sódio, 1 colher de sabão em pó ou líquido, caso opte pelo sabão em pó será necessário acrescentar uma colher de água. Misture todos os ingredientes até que fique tudo homogêneo e aplique na mancha. Deixe agir por cerca de 10 minutos e depois esfregue com o auxílio de uma escovinha suavemente até que a mancha saia, depois é só lavar normalmente.

Mancha de sangue

Durante as suas brincadeiras as crianças acabam se machucando e sangrando por menor que seja o machucado, essa é uma das manchas mais temidas, pois todos sabem que sangue é difícil de sair das roupas, mas vamos ter ensinar como tirar. Nesse caso o simples sabonete branco poderá ajudar.

Com a roupa ainda seca, você deverá passar o sabonete molhado em cima da mancha e esfregar, caso não saia de primeira é só continuar repetindo o processo até que toda a mancha seja retirada. Não se esqueça que todo o sangue deve ser retirado antes de a roupa ir para a máquina de lavar.

Mofo

Roupas mofadas também são um pesadelo para as mamães, no entanto, essas roupas podem ser salvas com alguns ingredientes simples. Você precisará de suco de limão e sal, a mistura desses dois irá absorver o mofo e deixar a roupa novinha em folha.

Deixe agir essa mistura na roupa por algum tempo e depois é só enxaguar e lavar normalmente como de costume.

Tinta de canetinha

Aqui está outra mancha comum de se achar nas roupas, as temidas manchas de canetinha. É um material comum no dia-a-dia delas e saber tirar essas manchas irá te ajudar e muito. Os marca textos e canetinhas hidrocor podem ser retirados com o auxílio de removedor demaquilante em óleo.

Aplique o removedor em cima da mancha, esfregue, deixe agir por alguns minutos e depois lave normalmente, isso irá te ajudar.

Encardido

As roupas amareladas também são um problema, mas há um truque infalível para salvá-las. Para isso você irá precisar de: 1 recipiente com água morna, 1 xícara de álcool, 1 xícara de sabão em pó.

Coloque todos os ingredientes no recipiente com água e misture bem. Logo depois, adicione as roupas dentro e deixe de molho por 6 horas, após esse tempo, as roupas poderão ser retiradas e lavadas normalmente na máquina.

Cocô

Manchas de cocô também podem ser facilmente retiradas, basta retirar o excesso o mais rápido possível, passar sabão neutro em cima da mancha e esfregar bem e deixar a roupa de molho por algum tempo, depois é só lavar normalmente.

Conclusão

Coloque nossas dicas em prática e fique livre das manchas nas roupas das crianças.