Pegada de carbono: o que é, como calcular e o que mais pesa

Um carro a gasolina que roda 10 mil quilômetros por ano e faz 12 km/l consome cerca de 830 litros de combustível. Como a queima de um litro de gasolina emite algo na casa de 2,3 kg de dióxido de carbono, esse único hábito responde por quase 2 toneladas de CO2 ao ano. Agora compare com carregar o celular todas as noites: o consumo é tão pequeno que nem vale a pena fazer a conta na mesma escala.

Essa diferença é o que torna a ideia de pegada de carbono útil. Ela ajuda a separar o que pesa de verdade do que só parece importante.

O que a medida quer dizer

Pegada de carbono é a soma das emissões de gases de efeito estufa causadas, direta ou indiretamente, por uma pessoa, um produto, um evento, uma empresa ou um país, em um período definido. O nome engana um pouco, porque a conta não inclui só o CO2. Metano, óxido nitroso e gases refrigerantes também entram.

Para somar coisas diferentes, usa-se uma unidade comum, o CO2 equivalente, ou CO2e. Ela compara o efeito de cada gás sobre o aquecimento com o do CO2 em um horizonte de tempo, normalmente 100 anos. O metano, por exemplo, tem efeito por volta de 28 vezes maior que o CO2 nesse período, enquanto o óxido nitroso fica na casa de 270 vezes. Por isso, um quilo de metano vale cerca de 28 kg de CO2e.

Os resultados costumam aparecer em quilos ou toneladas de CO2e. Em um produto, é comum falar em CO2e por unidade, por quilo ou por litro. Em uma pessoa, em toneladas por ano.

Emissão direta e indireta

Quando você dirige, o cano de escape libera gases na sua frente. Essa é a parte visível. A pegada inclui ainda tudo o que aconteceu antes de o produto chegar às suas mãos: a extração da matéria-prima, a fabricação, o transporte, o armazenamento e o descarte.

Por exemplo, uma calça jeans tem pegada que vem do cultivo do algodão, da tinturaria, do transporte até a loja e das lavagens ao longo da vida da peça. Nada disso aparece quando você a veste. Empresas organizam esse raciocínio em três “escopos”: as emissões diretas da própria operação, as da energia comprada e as de toda a cadeia de fornecedores e clientes. Em muitos setores, a terceira parte é a maior.

Por que a conta brasileira é diferente

Copiar calculadoras feitas para os Estados Unidos ou para a Europa pode levar a conclusões erradas. Três particularidades mudam o quadro no Brasil.

Eletricidade mais limpa

A matriz elétrica brasileira é majoritariamente renovável, com grande peso das hidrelétricas, seguidas de eólica, solar e biomassa. Por isso, o kWh consumido aqui tende a emitir bem menos que em países muito dependentes de carvão e gás. Isso não torna o uso de energia irrelevante, porque há períodos de seca em que usinas térmicas são acionadas, mas reduz o peso da conta de luz na pegada individual, em comparação com outros países.

Etanol nos postos

Os postos brasileiros vendem etanol de cana, e a gasolina comum já sai com etanol misturado. Como a cana absorve CO2 ao crescer, as emissões do ciclo completo tendem a ser menores que as da gasolina pura, ainda que dependam de como a cana foi plantada, colhida e transportada.

Peso do uso da terra

Em escala nacional, a maior fatia das emissões brasileiras costuma vir das mudanças no uso da terra, sobretudo o desmatamento, e da agropecuária, com a fermentação entérica do gado e o uso de fertilizantes. Em países industrializados, energia e transporte tendem a ser os protagonistas. Esse perfil explica por que proteger florestas é um tema tão central no debate climático brasileiro. Para entender os ecossistemas envolvidos, veja o artigo sobre biomas brasileiros.

O que costuma pesar mais na vida de uma pessoa

Os detalhes variam com renda, cidade e hábitos, mas algumas categorias costumam aparecer no topo.

Transporte. Viagens de carro e de avião tendem a dominar a pegada de quem as faz com frequência. Um voo de ida e volta entre capitais distantes pode emitir, por passageiro, tanto quanto semanas de deslocamento diário de carro. Rodar sozinho no carro é uma das formas mais emissoras de percorrer quilômetros na cidade. Ônibus, metrô, bicicleta e caminhada reduzem bastante o total, e dividir viagens também. Para trajetos curtos, o artigo sobre como começar a caminhar traz um bom ponto de partida.

Alimentação. A carne bovina é o alimento comum de maior emissão por quilo, por causa do metano do gado e, quando há desmatamento na cadeia, da conversão da terra. Frango e porco emitem menos; leguminosas como feijão e lentilha emitem bem menos. Reduzir a frequência já tem efeito mensurável, sem exigir que ninguém elimine um alimento.

Consumo. Roupas, eletrônicos, móveis e tudo o que compramos carregam emissões de fabricação. Em geral, um celular emite a maior parte de sua pegada antes de ser ligado pela primeira vez. Usar por mais tempo é mais efetivo que qualquer cuidado com carregador.

Casa. Chuveiro elétrico, ar-condicionado e geladeiras antigas lideram o consumo doméstico de eletricidade. O gás de cozinha também entra na conta, ainda que em volumes mais modestos do que o transporte de uma família motorizada.

Resíduos. Restos orgânicos em aterro geram metano, por isso reduzir o desperdício de comida e fazer compostagem ajudam.

Como calcular a sua

Calculadoras on-line são uma boa porta de entrada. As mais confiáveis mostram a metodologia, usam fatores adequados para o Brasil e pedem dados como quilômetros rodados, tipo de combustível, consumo de energia e hábitos alimentares. O resultado deve ser lido como uma ordem de grandeza, e não como uma medida exata.

Para fazer um cálculo simples em casa:

Pegue os quilômetros rodados por ano e divida pelo consumo do seu carro para obter os litros.

Multiplique pelo fator de emissão do combustível, encontrado em inventários públicos.

Some as viagens aéreas usando uma calculadora específica.

Olhe a conta de luz dos últimos 12 meses e use o fator médio de emissão da rede elétrica, publicado por órgãos oficiais.

Depois de fazer isso uma vez, repita apenas uma vez por ano. A ideia é ver a tendência, não contar cada grama.

Compensar não é o mesmo que evitar

Muitas empresas e serviços vendem créditos de carbono, que representam uma emissão evitada ou um carbono retirado da atmosfera por projetos como reflorestamento. O mecanismo pode ser útil, mas a qualidade dos projetos varia bastante. A árvore plantada precisa sobreviver por décadas, e a redução precisa ser real, adicional e não contada duas vezes. A ordem que faz mais sentido é evitar primeiro, reduzir depois e compensar apenas o que sobrar.

Rótulos como “neutro em carbono” merecem leitura atenta. Quando a empresa não explica o método, a meta e os dados, a informação não diz muito.

Pessoas ou sistemas?

Uma crítica justa à pegada individual é que ela pode dar a impressão de que o problema climático depende principalmente de escolhas pessoais. Grande parte das emissões é definida por matriz energética, urbanismo, transporte coletivo, regras de desmatamento e estrutura produtiva, que uma pessoa sozinha não muda em casa.

Isso não torna inútil a conta individual. Ela dá ordem de grandeza às decisões que realmente estão na sua mão, como onde morar, como se deslocar, quantas vezes viajar de avião e o que colocar no prato. E ajuda a parar de se preocupar com gestos pequenos, para concentrar energia nas mudanças maiores, que também envolvem cobrar soluções coletivas da empresa em que você trabalha, do condomínio e do bairro onde vive.