Previsão do tempo para sábado (20/12) em Umuarama

Neste sábado, 20 de dezembro, a cidade de Umuarama enfrentará um dia de clima úmido, com pancadas de chuva em várias regiões. A temperatura máxima poderá chegar a 29,6°C, enquanto a mínima será de cerca de 21,4°C, caracterizando uma amplitude térmica moderada. A umidade do ar será alta, em torno de 79%, o que deve deixar o clima mais fresco, mesmo com o calor predominante. A visibilidade será boa, alcançando cerca de 10 km, o que favorece atividades ao ar livre.

A previsão indica uma chance de 87% de chuva durante o dia, com uma expectativa de precipitação leve, de apenas 0,36 mm, o que não deve trazer grandes transtornos à população. O vento soprarão a uma velocidade máxima de 26,3 km/h, suficiente para ajudar a dispersar as nuvens e melhorar a sensação térmica. O céu ficará com nuvens esparsas, resultando em períodos de sol intercalados com chuvas fracas.

No domingo, 21 de dezembro, Umuarama deve manter o clima úmido, com uma chance de 79% de chuva e previsão de um total acumulado de quase 5 mm. As temperaturas devem variar entre 22,5°C, mínima, e 28,7°C, máxima. A umidade relativa do ar deve aumentar para aproximadamente 84%, o que pode resultar em uma sensação de abafamento mais intensa. A visibilidade poderá cair para cerca de 9,5 km, devido ao aumento da nebulosidade e à precipitação.

Ambos os dias apresentarão um padrão semelhante, com chuvas que podem ocorrer em diferentes horários, sem o risco de tempestades severas. O nascer do sol está previsto para às 5h44 e o pôr do sol para às 19h20, coincidindo com a fase crescente da lua. As pessoas em Umuarama são orientadas a estar atentas às mudanças do tempo e a se prepararem para dias úmidos, mantendo a expectativa de temperaturas amenas e pancadas de chuva.