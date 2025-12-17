Motociclista se feriu em colisão na PR-160, Telêmaco Borba

Um acidente entre uma caminhonete e uma moto deixou um motociclista com ferimentos moderados na tarde desta quarta-feira (17), na PR-160, em Telêmaco Borba. A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

O acidentes ocorreu por volta das 14h10, no quilômetro 212 da rodovia, envolvendo uma Toyota Hilux com placas de Belo Horizonte, Minas Gerais, e uma Honda NXR 150 Bros que pertence a Telêmaco Borba, Paraná. De acordo com as informações, a motocicleta estava transitando pela rodovia quando colidiu com a caminhonete, que estava em uma rotatória, se preparando para cruzar a via.

O motorista da Hilux, de 57 anos, não sofreu ferimentos. Porém, o motociclista, de 64 anos, foi atendido no local e, em seguida, levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Telêmaco Borba para receber cuidados médicos.

A Polícia Rodoviária Estadual também confirmou que houve danos materiais significativos, mas, como não foram encontradas pendências administrativas, os veículos envolvidos no acidente foram liberados no local. A PRE segue monitorando a situação do trânsito na região.