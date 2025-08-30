Motorista morre em acidente com ferimentos graves neste sábado

Colisão na MS-379 resulta em morte e ferido

Um acidente trágico ocorreu na manhã deste sábado (30) na MS-379, em Dourados, resultando na morte de Ueverton Guarizo, de 31 anos, que ficou preso às ferragens de seu carro, um Corsa branco. A colisão envolveu também um Chevrolet Cruze prata, cujo motorista, de 29 anos, ficou ferido e foi levado ao Hospital da Vida.

De acordo com informações preliminares, o acidente aconteceu no trecho entre a BR-163 e o distrito de Panambi. O Corsa seguia em direção à BR-163 quando, por razões ainda desconhecidas, colidiu frontalmente com o Cruze que vinha na direção oposta. O impacto foi tão forte que fez o Corsa sair da pista, enquanto o Cruze capotou.

Imagens do local mostram a destruição dos veículos, evidenciando a gravidade da batida. O Corpo de Bombeiros foi acionado e, junto à Polícia Militar e à Polícia Militar Rodoviária, prestou os primeiros atendimentos. Os socorristas conseguiram retirar Ueverton do carro, mas ele não resistiu aos ferimentos e foi declarado morto no local. O motorista do Cruze, por sua vez, recebeu atendimento imediato e foi levado para o hospital.

As autoridades informaram que a Polícia Civil enviou equipes para investigar as causas do acidente. A perícia deve realizar análises para compreender melhor as circunstâncias em que a colisão ocorreu, buscando evidências que ajudem a esclarecer o caso.

Os moradores da região estão chocados com a tragédia, que ressalta a importância de dirigi-se com atenção nas estradas, onde acidentes como esse podem ocorrer a qualquer momento. As autoridades rodoviárias alertam para a necessidade de cautela nas vias, especialmente em trechos com maior movimento.