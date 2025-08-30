Lula intensifica esforços para cassar Eduardo Bolsonaro

Lula Articula Pessoalmente Cassação de Eduardo Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem se envolvido ativamente na articulação para a cassação do mandato do deputado Eduardo Bolsonaro, do Partido Liberal de São Paulo. Atualmente, Eduardo está fora do país, nos Estados Unidos, onde busca negociar sanções contra autoridades brasileiras.

Lula já havia solicitado a seus ministros, incluindo Gleisi Hoffmann, que é a atual ministra de Relações Institucionais, e a lideranças do Partido dos Trabalhadores (PT), que tomassem medidas no Senado e no Supremo Tribunal Federal (STF) para pedir a cassação de Eduardo. O deputado Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara e namorado de Gleisi, apresentou diversos processos tanto no Legislativo quanto no STF visando a saída do deputado.

Na última sexta-feira, 29 de agosto, Lula revelou que decidiu pessoalmente se engajar na ofensiva. Em declarações à Rádio Itatiaia, ele contou que já havia conversado sobre a situação com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e com vários outros parlamentares. Lula afirmou que Eduardo não pode continuar exercendo seu mandato fora do Brasil e considera a cassação uma prioridade. “Eu já falei com o presidente Hugo Motta, já falei com vários deputados, de que é extremamente necessário cassar o Eduardo Bolsonaro, porque ele vai passar para a história como o maior traidor do país”, disse Lula.

Aliados do presidente comentam que Lula vê a cassação de Eduardo Bolsonaro como uma "questão de honra". O presidente acredita que Eduardo, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, desempenhou um papel crucial em decisões que resultaram em um aumento significativo de tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos ao Brasil.

Essa movimentação marca um acirramento nas discussões políticas e expõe tensões entre o atual governo e os representantes do governo anterior. A decisão de Lula de se envolver diretamente nesse processo demonstra a seriedade com que ele trata a questão da cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro.