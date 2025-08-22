Sofrendo com besouros em casa e nas plantações? Veja quais plantas cultivar para afastá-los

Os besouros podem se apoderar das plantas, se espalhando rapidamente e causando alguns problemas, por isso é bom afastá-los.

Os besouros representam uma das pragas mais incômodas para quem cultiva plantas em casa ou mantém um jardim bem cuidado. Esses insetos, muitas vezes subestimados, podem causar sérios prejuízos, já que se alimentam de folhas, flores e até raízes, comprometendo a saúde das espécies.

Quando não controlados, os besouros se multiplicam rapidamente e transformam-se em uma verdadeira ameaça à biodiversidade local. Além disso, ao se instalarem no ambiente, dificultam o equilíbrio natural do ecossistema e afetam a estética do espaço verde.

Por isso, entender como manter esses insetos afastados se torna essencial para quem deseja preservar o jardim de forma saudável. Nesse contexto, algumas alternativas naturais oferecem resultados eficazes e sustentáveis.

5 plantas que afastam os besouros do seu jardim

Antes de apresentar as opções de plantas capazes de manter os besouros afastados, é importante destacar que a natureza oferece recursos eficientes para o controle dessas pragas. Utilizar espécies que liberam aromas ou substâncias repelentes se mostra uma estratégia prática e segura.

Manjericão

O manjericão é uma das plantas mais conhecidas por afastar besouros e outros insetos indesejados. Ele libera um aroma forte e característico, que agrada aos seres humanos, mas incomoda intensamente esses invasores.

Além de proteger o jardim, essa erva ainda serve como tempero em diversas receitas, tornando-se uma escolha funcional e prática. Quando cultivado próximo a hortaliças e flores, o manjericão reforça a defesa natural do ambiente.

Alecrim

O alecrim, com suas folhas estreitas e aroma marcante, também atua como excelente repelente natural contra besouros. Seu perfume forte cria uma barreira natural, dificultando a aproximação das pragas. Além disso, o alecrim é extremamente resistente, adaptando-se bem a diferentes condições.

Hortelã

A hortelã possui um cheiro intenso que afasta besouros e ainda atrai polinizadores benéficos, como abelhas. Essa característica fortalece o equilíbrio natural do jardim, mantendo-o mais saudável. Contudo, devido à sua rápida expansão, recomenda-se cultivar a hortelã em vasos ou áreas delimitadas.

Lavanda

A lavanda se destaca por seu perfume agradável e sua beleza ornamental, mas também por sua eficiência contra besouros. Essa planta atua como repelente natural e ainda confere um aspecto visual sofisticado ao jardim.

O óleo essencial presente em suas flores libera substâncias que afastam diferentes tipos de insetos, não só os besouros. Portanto, incluir lavanda na composição do espaço verde garante proteção e elegância ao mesmo tempo.

Crisântemo

O crisântemo oferece uma defesa especial porque contém uma substância chamada piretrina, amplamente utilizada em repelentes naturais. Essa flor, além de repelir besouros, também afasta outros insetos nocivos, ampliando a proteção do ambiente.

Outras dicas para manter besouros longe

Embora as plantas repelentes sejam fundamentais, outras práticas também ajudam a manter os besouros afastados e garantem um jardim saudável. É possível adotar medidas simples, mas extremamente eficazes, que reduzem a presença dessas pragas sem prejudicar o equilíbrio do espaço verde.

Mantenha o solo limpo e arejado para evitar o acúmulo de matéria orgânica que atrai besouros.

para evitar o acúmulo de matéria orgânica que atrai besouros. Adube corretamente suas plantas para fortalecer a resistência natural contra o ataque dos insetos.

para fortalecer a resistência natural contra o ataque dos insetos. Utilize armadilhas naturais com frutas ou luz para capturar os besouros adultos.

com frutas ou luz para capturar os besouros adultos. Aposte na rotação de culturas em hortas para dificultar a instalação permanente das pragas.

em hortas para dificultar a instalação permanente das pragas. Estimule predadores naturais como pássaros e joaninhas, que ajudam no controle biológico dos besouros.

Ao integrar essas práticas com o uso de plantas repelentes, o controle dos besouros se torna mais eficaz, sustentável e duradouro. Assim, o jardim permanece protegido, equilibrado e visualmente agradável, sem necessidade de recorrer a produtos químicos agressivos.

