como assistir ao vivo e escalações dos principais jogos

Neste sábado, 23 de setembro, às 20h30, o CRB enfrenta o Athletico no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Este jogo é parte da 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na tabela, o CRB ocupa a 10ª posição, enquanto o Athletico está em 13º, com uma diferença de apenas quatro pontos entre os dois.

A partida terá cobertura ao vivo por diversas emissoras de rádio, incluindo a Jovem Pan News Curitiba e a Banda B.

A situação do Athletico é preocupante, pois a equipe não vence há sete jogos. Nas últimas seis partidas, o time paranaense saiu na frente, mas não conseguiu manter a vantagem. No último jogo, contra o Cuiabá, o Athletico saiu na frente, mas acabou sofrendo o empate nos acréscimos. Com apenas 27 pontos, o time está nove pontos distante do grupo de acesso à primeira divisão e cinco pontos acima da zona de rebaixamento.

Por outro lado, o CRB vem de uma vitória importante, tendo derrotado o Volta Redonda por 1 a 0 na rodada anterior. Com 31 pontos, o time está a cinco pontos do G4, que garante acesso à Série A. No entanto, o CRB terá um desfalque importante: o zagueiro Henri está suspenso. Em compensação, o meia Gegê retorna ao time após cumprir suspensão na última partida.

A ficha técnica do jogo é a seguinte:

Ficha Técnica

Campeonato: Série B

Rodada: 23ª

CRB

Escalação: Matheus Albino; Weverton, Segovia, Fábio Alemão e Matheus Ribeiro; Higor Meritão, Gegê e Danielzinho; Thiaguinho, Douglas Baggio e Mikael.

Técnico: Eduardo Barroca.

Athletico

Escalação: Santos; Benavídez, Belezi, Arthur Dias e Esquivel; Felipinho, Patrick, Dudu (Luiz Fernando) e Zapelli; Mendoza e Viveros.

Técnico: Odair Hellmann.

Local: Estádio Rei Pelé

Horário: 20h30

Transmissão: Disney+ (Streaming).

Os torcedores poderão acompanhar de perto mais este confronto da Série B, que promete ser emocionante e decisivo para ambas as equipes.