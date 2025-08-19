Homem de Imbituva é encontrado morto após sair para pescar

Corpo de Bombeiros Localiza Homem Submerso em Imbituva

Um homem identificado como Anderson Jamil Ferreira, de 45 anos, foi encontrado submerso no Rio Ribeira, em Imbituva. O desaparecimento dele foi relatado por familiares no domingo, dia 17 de agosto.

Anderson saiu para pescar na sexta-feira, dia 15, e desde então não retornou para casa. Preocupados, os parentes decidiram acionar as equipes de resgate do Corpo de Bombeiros.

As buscas tiveram início rapidamente, com os bombeiros realizando varreduras nas áreas ao redor do rio. Além disso, utilizaram uma garatéia para inspecionar a água. Infelizmente, o corpo de Anderson foi encontrado submerso.

Após a localização, o corpo foi retirado da água e enviado ao Instituto Médico Legal (IML) em Ponta Grossa, onde será submetido a exames de necropsia.

As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades.