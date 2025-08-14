PF realiza buscas em empresas de Campo Grande; lojas permanecem abertas

Polícia Federal Realiza Operação em Empresas de Campo Grande

Na manhã de hoje, a Polícia Federal (PF) realizou buscas em 12 empresas de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, como parte da Operação Contra-ataque III. Entre os estabelecimentos alvos da ação estão a Play Motors, localizada na Avenida Gunter Hans, a WR Martelinho Express, na Rua 14 de Julho, e a Lolya Nyclothes Moda Feminina, na Vila Piratininga.

A WR Martelinho Express, uma loja de funilaria e pintura, confirmou a ação e lembrou que ninguém no local está envolvido em atividades criminosas. O proprietário da empresa, William Alves Ribeiro, é identificado pela PF como líder de uma quadrilha. Além da WR Martelinho, William também é sócio da Embaplast, que atua no comércio de artigos de papelaria. No entanto, ao visitarmos o endereço da Embaplast, na Rua Buarque de Macedo, encontramos apenas uma residência comum, sem ninguém presente.

Outro nome mencionado nas investigações é Welder Alves Ribeiro, irmão de William, conhecido como "Ninho", que é dono da Aliança Transporte, também conhecida como WAR Transporte. A equipe de reportagem visitou o local em Vila São Jorge da Lagoa, onde apenas galpões estavam disponíveis, e não conseguimos contato com ninguém.

Na loja de roupas Lolya Nyclothes, os funcionários confirmaram que a PF esteve presente, mas não deram declarações. O estabelecimento está temporariamente fechado, com atendimentos sendo realizados apenas online. A proprietária, Rosany Larissa Aranda da Silva, também é alvo das investigações e é companheira de Welder.

A Play Motors, dirigida por Adalto Rodrigues de Souza Júnior, amigo próximo de William, também foi alvo da operação. A equipe tentou entrar em contato com o salão de beleza da esposa de Adalto, conhecido como Studio Diva, mas não obteve sucesso.

Outras empresas investigadas incluem a Connect Peças e estabelecimentos relacionados a materiais de construção e subprodutos bovinos. A busca por informações sobre algumas empresas, como Subprodutos Bovinos Ltda e Duas Nações Materiais para Construção, não teve resultados.

A Operação Contra-ataque III destaca a atuação da PF em combater crimes relacionados ao tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e outros delitos. As investigações ainda estão em andamento, e novas informações podem surgir nas próximas horas.