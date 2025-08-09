Flamengo e São Paulo se enfrentam na última rodada do Brasileirão

O Campeonato Brasileiro chega à sua metade neste fim de semana com a 19ª rodada, marcada por cinco jogos importantes. Entre os principais confrontos, o líder Flamengo enfrenta o Mirassol e o São Paulo recebe o Vitória.

O Flamengo, que ocupa a primeira colocação, joga no Maracanã às 17h30 (horário de Mato Grosso do Sul) e precisa da vitória para manter a liderança. A equipe conta com jogadores destacados como Rossi, Arrascaeta e Pedro. O Mirassol, adversário do Flamengo, está em quinto lugar e busca uma boa performance para se aproximar do topo da tabela.

Simultaneamente, o São Paulo enfrenta o Vitória no estádio do Morumbi, também às 17h30. O time paulista vem de quatro vitórias consecutivas no campeonato, ocupando a oitava posição. No entanto, precisa superar a recente eliminação na Copa do Brasil para o Athletico-PR. A equipe tricolor deve contar com jogadores como Rafael, Ferraresi e Luciano.

Outras partidas programadas para hoje incluem Bragantino contra Internacional, Fortaleza frente ao Botafogo e Bahia jogando contra o Fluminense.

Além do Campeonato Brasileiro, o Brasileiro Feminino também terá ação, começando as quartas de final com jogos entre Ferroviária e São Paulo, além de Bahia e Corinthians.

Abaixo, veja a agenda dos jogos de hoje e onde acompanhar:

Campeonato Brasileiro:

17h30: Flamengo x Mirassol (Premiere)

17h30: São Paulo x Vitória (Premiere)

17h30: Bragantino x Internacional (Premiere)

19h30: Fortaleza x Botafogo (Amazon Prime)

20h: Bahia x Fluminense (Sportv e Premiere)

Campeonato Brasileiro Feminino:

14h30: Ferroviária x São Paulo (TV Brasil e Sportv)

17h: Bahia x Corinthians (Sportv)

Os jogos prometem agitar a rodada e movimentar a tabela do campeonato, atraindo a atenção dos torcedores.