Timemania acumula e prêmio vai a R$ 11 milhões no próximo sorteio

No sorteio da Timemania realizado na terça-feira, 22 de abril de 2025, nenhum apostador conseguiu acertar os sete números sorteados. Os números da vez foram 13, 26, 27, 51, 58, 59 e 72. Esta edição, a de número 2271, contou com o time Avaí/SCO como o “Time do Coração”. Com a ausência de ganhadores, o prêmio para o próximo sorteio subiu para aproximadamente R$ 11 milhões, atraindo a atenção de muitos apostadores.

A Timemania é uma loteria promovida pela Caixa Econômica Federal, conhecida por integrar apostas numéricas com o incentivo ao apoio a clubes de futebol. Para participar, os jogadores escolhem dez números entre 80 disponíveis e também selecionam um time do futebol brasileiro. Durante o sorteio, são extraídos sete números, e quem acertar todos eles leva o prêmio principal.

Um dos fatores que torna a Timemania popular é a possibilidade de apoiar indiretamente os clubes. Uma parte do dinheiro arrecadado nas apostas é destinada aos times, o que cria uma conexão emocional entre os apostadores e suas equipes favoritas. Essa proposta de envolvimento, aliada à chance de ganhar prêmios significativos, faz com que muitos vejam a loteria como uma oportunidade de ganhar em dobro.

O próximo sorteio, que acontecerá no dia 24 de abril de 2025, promete reunir ainda mais pessoas interessadas em testar a sorte com os R$ 11 milhões em jogo. Para participar, é preciso registrar a aposta até uma hora antes do sorteio, que geralmente ocorre às 20h, no horário de Brasília.

Aqui estão os passos para participar da Timemania:

– Escolher dez números entre 80 disponíveis.

– Selecionar um “Time do Coração”.

– Ter a chance de ganhar prêmios menores ao acertar quatro, cinco ou seis números.

– Possibilitar o apoio financeiro aos clubes de futebol brasileiros.

O sorteio da Timemania é um evento muito esperado que, apesar da simplicidade da sua mecânica, gera uma grande expectativa e emoção entre os participantes. Assim, os apostadores mantêm a esperança de que, com persistência e amor pelo futebol, podem transformar sua sorte em uma grande vitória.