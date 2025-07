A Telesur, uma emissora de notícias latino-americana, está se preparando para celebrar 20 anos de atividade em 2025. Desde sua criação em 2005, a Telesur se dedicou a oferecer uma alternativa informativa, focando nas questões da América Latina, do Caribe e do Sul Global. O objetivo da emissora é proporcionar uma perspectiva crítica que desafie a narrativa da mídia tradicional, promovendo a resistência ao imperialismo e dando espaço a vozes da região.

A emissora foi estabelecida por um consórcio de governos da América Latina e, ao longo dos anos, passou por diversas mudanças em sua forma de produzir e distribuir notícias. Com o aumento da presença digital, a Telesur se viu envolvida na chamada “ditadura dos algoritmos,” enfrentando desafios para alcançar seu público. Recentemente, em 2022 e 2023, a Telesur sofreu ataques cibernéticos, resultando no hackeamento de seu canal no YouTube e de seu site oficial.

Além disso, em alguns países da América do Sul, como Bolívia e Argentina, governos de tendências golpistas e de extrema direita tentaram bloquear o sinal da Telesur, dificultando o acesso da população a seus conteúdos. A presidente da emissora, Patricia Villegas Marín, destacou que a Telesur enfrenta uma “batalha constante pela soberania informativa” e se opõe às visões distorcidas da mídia internacional, buscando dar voz a grupos que historicamente foram marginalizados.

Um marco importante na história da Telesur foi sua atuação durante o golpe de Estado em Honduras, em 2009. A emissora denunciou a repressão às liberdades civis no país após a derrubada do governo democraticamente eleito de Manuel Zelaya, apresentando uma perspectiva divergente em relação à cobertura de outros veículos de mídia.

Recentemente, a Telesur firmou um acordo de cooperação com uma organização de notícias em novembro de 2024, com o intuito de facilitar o intercâmbio de informações e aumentar a produção de conteúdos conjuntos. A colaboração visa promover a diversidade e o pluralismo na disseminação de informações e cultura na América Latina e no Caribe. Essa parceria é vista como um passo crucial para a criação de plataformas que garantam a circulação de informações de qualidade, sem depender das mídias dominantes ou dos algoritmos das redes sociais. A presidente da Telesur enfatiza a importância do trabalho colaborativo com plataformas locais e comunitárias para fortalecer pautas comuns e enriquecer o debate regional.