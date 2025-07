Homem morre em hospital após acidente com lixadeira em Ivaí

Homem Morre em Acidente de Trabalho com Lixadeira em Ivaí

Na noite de quarta-feira, 23 de julho, um homem faleceu em um acidente ocorrido em Ivaí, enquanto trabalhava com uma lixadeira. Ele foi levado a um hospital, mas não conseguiu sobreviver aos ferimentos.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi chamada para averiguar uma ocorrência de morte no Hospital Municipal de Ivaí, por volta das 19h. Ao chegarem no local, os policiais foram informados de que o homem havia chegado ao hospital com um ferimento grave na região abdominal.

Os profissionais de saúde relataram que a vítima foi levada ao hospital por uma testemunha. O acidente aconteceu durante o manuseio da lixadeira em uma propriedade na localidade de São Roque. Durante o uso do equipamento, o disco se soltou e atingiu o abdômen do homem, causando ferimentos severos.

Após a chegada ao hospital, a equipe médica tentou realizar uma cirurgia de emergência. Contudo, devido à gravidade dos danos internos resultantes do acidente, a vítima não resistiu e faleceu.

A testemunha afirmou que ambos estavam trabalhando na confecção de um pedaço de ferro, destinado a liberar uma motosserra presa em uma árvore. A vítima segurava o ferro no momento em que o disco da lixadeira se soltou, resultando no trágico ferimento.

A Polícia Civil foi notificada e um boletim de ocorrência foi registrado. Investigadores da Delegacia de Imbituva irão até o local do acidente para coletar mais informações e dar continuidade às investigações sobre o caso.