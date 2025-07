Jerome Powell pode ser demitido? Análise de Luciano Gioielli

A possível demissão de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Banco Central dos Estados Unidos), trouxe à tona o debate sobre a independência das instituições monetárias em nível global. A situação, que tem gerado tensão política, envolve diretamente o presidente Donald Trump e sua visão sobre a economia americana.

Jerome Powell está enfrentando críticas devido à sua abordagem para controlar a inflação, que tem sido uma prioridade no seu comando. Enquanto Powell mantém uma política de juros altos para combater a inflação, Trump tem defendido a necessidade de cortes nas taxas de juros, especialmente em anos de eleição, para estimular o crescimento econômico.

Durante a pandemia, o Federal Reserve tomou medidas agressivas de redução das taxas de juros, alcançando os menores níveis da história. Essa ação facilitou o acesso ao crédito e incentivou o consumo. No entanto, essa política levou, com o tempo, a um aumento acentuado da inflação. Como resultado, Powell começou a elevar os juros novamente, o que não agradou Trump. O presidente chegou a mencionar a possibilidade de reformar o Banco Central e questionou a permanência de Powell em seu cargo.

Apesar das especulações sobre uma demissão, a situação não é simples. Jerome Powell ocupa uma posição com mandato fixo e protegido por leis que visam garantir a independência do Federal Reserve, afastando influências políticas. Mesmo assim, Trump tenta nominar pessoas para o comitê do Fed que estejam mais alinhadas com suas perspectivas econômicas.

Uma das propostas de Trump inclui enfraquecer a autonomia do Federal Reserve para facilitar decisões que favoreçam o crescimento econômico de forma rápida, mesmo que isso possa desestabilizar a inflação. Essa perspectiva é preocupante para analistas e investidores, pois qualquer mudança no funcionamento do Banco Central dos EUA poderia impactar significativamente os mercados financeiros globais.

Essas alterações, se propostas, teriam que passar pelo Congresso, onde enfrentariam forte resistência. O debate sobre o futuro do Federal Reserve já está em andamento nos bastidores da política americana.

A saída de Jerome Powell ou alterações na estrutura do Banco Central podem ter consequências sérias, não apenas nos Estados Unidos, mas também internacionalmente. Como o dólar é a moeda mais utilizada no comércio global, incertezas na política monetária dos EUA podem afetar o custo do crédito, o fluxo de investimentos e o desempenho das bolsas de valores em todo o mundo.

Muitos organismos internacionais, como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial, defendem a independência do Fed. Relatórios do FMI destacam que a autonomia dos bancos centrais é essencial para controlar a inflação, promover um crescimento econômico sustentável e manter a credibilidade perante os investidores. Qualquer movimento para limitar essa independência poderia resultar em volatilidade nos mercados, fuga de capitais e um aumento do risco-país, especialmente em economias interconectadas como a dos Estados Unidos.