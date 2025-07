Economize no mercado prestando atenção em sucos e temperos

Muitas vezes, ao fazer compras, acabamos escolhendo os mesmos produtos, movidos pela praticidade ou pela influência da publicidade. No entanto, esses hábitos podem não ser os mais benéficos para a nossa saúde nem para o nosso orçamento. Este texto apresenta alternativas mais econômicas e saudáveis para cinco itens que você provavelmente compra por costume.

O suco de caixa: uma escolha cara

O suco de caixa é comum em muitos lares brasileiros por sua conveniência. No entanto, muitas dessas opções no mercado contêm uma grande quantidade de água, açúcar (ou adoçantes), corantes e conservantes, com pouco ou nenhum suco de fruta real.

Uma alternativa mais barata e saudável é comprar frutas da estação. Ao aproveitar promoções em feiras, como as do dia de "Terça Verde", você pode adquirir laranjas, abacaxis ou maracujás a preços acessíveis. Preparar o suco em casa não só é mais econômico, mas também proporciona um sabor superior e a ingestão das vitaminas da fruta sem aditivos.

Temperos prontos: uma armadilha para o bolso

Os temperos prontos, seja em cubos ou em pó, são uma compra comum, mas o que parece ser uma solução rápida pode sair caro. Esses produtos geralmente são compostos por sal, gordura vegetal e realçadores de sabor que podem prejudicar a saúde.

Uma alternativa é criar sua própria base de temperos naturais. Ter alho, cebola, cheiro-verde e algumas ervas secas em casa pode fazer toda a diferença. Com essa prática, além de economizar, você terá controle sobre a quantidade de sódio e poderá oferecer um sabor mais autêntico às suas refeições.

Cereal matinal: uma escolha mais nutritiva

Embora as caixas coloridas de cereais matinais e granolas industrializadas sejam atrativas, elas costumam conter altos níveis de açúcar e preços elevados, às vezes se assemelhando mais a sobremesas do que a um café da manhã saudável.

Uma boa alternativa é a aveia em flocos. Este produto é muito mais barato e oferece várias porções. Com aveia, você pode preparar mingaus, “overnight oats” ou até fazer sua própria granola em casa, controlando a quantidade de açúcar e os ingredientes adicionados.

Iogurte “gourmet”: uma versão mais simples é melhor

Os iogurtes industrializados, que vêm com caldas e pedaços de frutas, são frequentemente ultraprocessados. Eles contêm açúcar, corantes e espessantes e o preço é significativamente mais alto em comparação ao iogurte natural.

Optar por um pote grande de iogurte natural integral, sem açúcar, é uma escolha mais econômica e versátil. Você pode consumi-lo puro, adicionar frutas frescas, um pouco de mel ou usar como base para molhos, garantindo maior controle sobre os ingredientes que consome.

Salgadinho de pacote: troca por pipoca

Os salgadinhos de pacote são frequentemente comprados por impulso e têm baixo valor nutricional, além de serem caros. Eles são ricos em sódio e aditivos químicos.

Uma opção mais saudável e econômica é a pipoca de panela. O milho de pipoca é um dos grãos mais acessíveis e, ao preparar com pouco óleo e sal, você obtém um lanche rico em fibras que agrada toda a família a um custo reduzido.

Como começar a fazer mudanças nas suas compras?

Para quebrar o hábito de comprar por costume, é necessário tomar decisões conscientes na hora de escolher os produtos. A mudança pode começar na sua próxima lista de compras. Desafie-se a fazer substituições inteligentes e observe como isso pode impactar positivamente seu bolso.

Aqui estão algumas sugestões de trocas:

Em vez de suco de caixa, leve frutas frescas da estação.

suco de caixa, frutas frescas da estação. Em vez de temperos prontos, leve alho, cebola e ervas secas (como orégano e louro).

temperos prontos, alho, cebola e ervas secas (como orégano e louro). Em vez de cereal matinal açucarado, leve aveia em flocos.

cereal matinal açucarado, aveia em flocos. Em vez de iogurte com sabor, leve iogurte natural integral.

iogurte com sabor, iogurte natural integral. Em vez de salgadinho de pacote, leve milho de pipoca.

Essas simples trocas podem fazer uma grande diferença na sua saúde e nas suas finanças.