Cirque Volare finaliza temporada com shows e oficinas em PG

Espetáculo "Cirque Volare" termina com programação especial no Cine Teatro Ópera

O espetáculo "Cirque Volare: Amor, Paixão e Sacrifício" vai encerrar sua temporada nesta sexta-feira, 25 de julho, no Palco B do Cine Teatro Ópera. Após apresentações no Parque Monteiro Lobato e no próprio teatro, esta será a última oportunidade para o público vivenciar a fusão entre o circo e a cultura cigana.

A programação do evento inclui duas apresentações gratuitas, às 18h e 20h, e ainda oficinas de dança cigana, que acontecerão às 19h e 21h. O projeto tem como objetivo contar uma história sensível, baseada em experiências reais de uma família circense com raízes ciganas.

Geovana Salgueiro, que coordena e assina o projeto, destacou que a interação com o público é muito emocionante. Segundo ela, cada apresentação oferece uma oportunidade genuína de reflexão sobre temas como identidade e respeito, o que toca profundamente os espectadores. O espetáculo é encenado pela quinta geração de uma tradicional família de artistas circenses.

Além das performances, todas as atividades são acessíveis, contando com recursos como intérpretes de Libras, audiodescrição ao vivo e informações em braile sobre a apresentação. O projeto foi viabilizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc, por meio da Secretaria de Estado da Cultura do Paraná, com o apoio do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

Programação do dia 25 de julho no Cine Teatro Ópera (Palco B):

18h – Apresentação

– Apresentação 19h – Oficina de dança cigana

– Oficina de dança cigana 20h – Apresentação

– Apresentação 21h – Oficina de dança cigana

Evento gratuito | Classificação indicativa: 12 anos

Produção: Dandaluna Produções Artísticas

Direção: Robert Salgueiro

Autoria e coordenação: Geovana Salgueiro

Atores convidados: Michella França, David Dias e Gilberto Salgueiro

Não perca a chance de participar desse evento único e enriquecedor!