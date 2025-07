Homem transfere R$ 900 após cair em golpe de estelionato

Um homem de Fernandes Pinheiro, no estado do Paraná, foi vítima de um golpe no último domingo, 20 de julho, e perdeu cerca de R$ 900. Ele acreditava que estava emprestando dinheiro para um amigo, mas acabou transferindo a quantia para um golpista.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o homem se apresentou no destacamento da corporação nesta segunda-feira, dia 21, relatando o ocorrido. Ele explicou que recebeu uma mensagem de alguém que se passava por seu amigo, usando um número de telefone clonado e a mesma foto do perfil do contato.

Convencido de que estava em contato com seu amigo de verdade, o homem fez uma transferência bancária de aproximadamente R$ 900. O golpista alegou que precisava do dinheiro emprestado para quitar uma dívida e forneceu uma chave PIX para que o pagamento fosse realizado diretamente.

Após a transferência, a vítima tentou entrar em contato por chamada de voz com seu amigo, mas não obteve sucesso. O golpista respondeu apenas por mensagens, dizendo que “estava ruim o sinal”. Em seguida, o golpista pediu mais dinheiro, o que fez o homem suspeitar que pudesse estar sendo enganado.

Preocupado, ele decidiu ligar para o sobrinho de seu amigo, que confirmou que o número utilizado nas mensagens havia sido clonado. Ao perceber que havia caído em um tipo de estelionato, a vítima procurou a Polícia Militar para registrar a ocorrência e relatar a fraude.

A situação serve de alerta para que as pessoas fiquem atentas e verifiquem sempre a identidade de quem pede dinheiro, especialmente por meio de mensagens de texto.