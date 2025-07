Comunicado de 22/07 para clientes com conta Nubank ativa

O aumento de golpes financeiros que usam o nome de empresas de serviços bancários digitais, como o Nubank, tem gerado preocupação entre os consumidores. Estelionatários vêm adotando várias estratégias para enganar usuários, causando prejuízos em apenas alguns minutos.

Os métodos utilizados pelos golpistas mudam rapidamente, o que torna mais difícil a identificação dessas fraudes. Aqui estão alguns pontos importantes a serem considerados:

### Tipos de Golpes Ligados ao Nubank

Os golpistas costumam criar páginas falsas e enviar comunicações fraudulentas por e-mail ou aplicativos de mensagens, sempre se fazendo passar pela Nubank. Eles frequentemente usam mensagens que simulam avisos de segurança, notificações sobre promoções ou até alertas de bloqueio de contas como artimanhas para obter dados pessoais e bancários.

Outra tática comum são as ligações telefônicas feitas por falsos operadores, que alegam haver um problema com a conta ou o cartão. Durante essas chamadas, eles pedem informações sensíveis, como CPF, número do cartão e senhas, algo que nunca deve ser compartilhado.

No ambiente digital, são usados links disfarçados que levam a sites que imitam as páginas oficiais da Nubank. Esses sites podem roubar as credenciais dos usuários, instalar programas maliciosos e concluir o golpe.

### Sinais de Alerta

Para identificar tentativas de golpe, é fundamental prestar atenção a detalhes. Mensagens que contêm erros de gramática, usam um tom alarmista ou pedem uma ação imediata são sinais de alerta. Além disso, canais oficiais da Nubank nunca solicitam informações sensíveis por e-mail, SMS ou telefone.

Desconfie de comunicações inesperadas, especialmente aquelas que mencionam prêmios, promoções ou que oferecem crédito em troca de dados pessoais ou pagamento de taxas. Sempre que se tratar de empréstimos ou renegociação de dívidas, o melhor a fazer é acessar o aplicativo ou o site da Nubank pelos canais oficiais.

### O Que Fazer se Suspeitar ou Ser Vítima

Se você suspeitar que está diante de um golpe, evite clicar em links e não forneça informações pessoais. Se já compartilhou dados, é importante trocar senhas imediatamente, bloquear cartões pelo aplicativo e contatar o suporte oficial da Nubank.

Registrar um boletim de ocorrência é essencial para documentar a situação e ajudar nas investigações. Também é recomendável monitorar a conta e ativar todas as formas de segurança disponíveis, como a autenticação em duas etapas.

– Sempre entre em contato apenas por meio de canais reconhecidos da Nubank.

– Desconfie de solicitações de informações feitas por telefone, SMS ou redes sociais.

– Melhore a segurança do seu dispositivo com antivírus e mantenha todos os aplicativos atualizados.

### A Importância da Prevenção

O aumento de golpes que usam o nome da Nubank destaca a necessidade de estar sempre atento ao utilizar serviços digitais. Manter-se informado sobre as táticas dos golpistas e adotar medidas preventivas é fundamental para reduzir riscos e melhorar a resposta a possíveis ameaças.

– Golpistas usam engenharia social e canais digitais para coletar dados sensíveis.

– É essencial desconfiar e verificar informações antes de agir.

– Comunicar suspeitas rapidamente pode ajudar a mitigar danos e facilitar investigações.