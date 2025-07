SUV mais completo com preço acessível e surpresas a caminho

O CAOA Chery Tiggo 5X 2026 apresentou novidades que aumentam sua atratividade sem alterar os preços das versões. A versão de entrada, chamada Sport, continua sendo vendida a partir de R$ 119.990. A grande atualização nesta versão é a inclusão de rodas de liga leve de 18 polegadas com acabamento diamantado, que antes eram exclusivas de modelos superiores, proporcionando um visual mais elegante ao veículo.

Além disso, as versões Pro, com preço de R$ 134.990, e Pro Hybrid Max Drive, a R$ 149.990, agora contam com uma central multimídia de 10,25 polegadas. Esta nova central possui uma interface reformulada e oferece conectividade sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. Também foi adicionado um assistente de voz inteligente, o que antes estava disponível apenas em modelos mais caros. Segundo a montadora, essas melhorias representam um valor adicional de aproximadamente R$ 10.000, mas não impactam os preços, refletindo um compromisso com o custo-benefício.

Na versão Sport, o Tiggo 5X já vem com um bom pacote de equipamentos voltados para segurança e praticidade. Entre os principais itens de série estão seis airbags (frontais, laterais e de cortina), controle de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, controle de descida, freio de estacionamento eletrônico com função Auto Hold, partida remota, chave presencial, câmera de ré, monitoramento da pressão dos pneus e retrovisores com desembaçador. O painel digital é de 7 polegadas e a central multimídia é de 10,25 polegadas.

Nas versões Pro e Pro Hybrid Max Drive, ainda mais recursos são acrescentados, incluindo teto solar panorâmico, ar-condicionado de duas zonas, câmera 360° e assistências de segurança avançadas, como frenagem autônoma e alerta de ponto cego. Esses recursos adicionais tornam o Tiggo 5X uma opção completa em comparação com seus concorrentes no segmento dos SUVs compactos.

Em termos de desempenho, o Tiggo 5X 2026 mantém uma motorização eficiente que atende às normas ambientais. As versões Sport e Pro possuem um motor 1.5 turbo flex, que entrega 147 cv com gasolina e 150 cv com etanol, além de um torque de 21,4 kgfm. O câmbio CVT com nove marchas simuladas proporciona trocas suaves, com um consumo médio de 10 km/l na cidade e 12,1 km/l na estrada utilizando gasolina, enquanto com etanol os números são de 6,5 km/l na cidade e 8,4 km/l na estrada.

A versão Pro Hybrid Max Drive combina o motor com um sistema híbrido leve de 48V, resultando em 160 cv de potência e 25,5 kgfm de torque. Esse sistema híbrido melhora a eficiência de combustível, apresentando 11,4 km/l na cidade e 11,8 km/l na estrada com gasolina, e 8,1 km/l na cidade e 8,5 km/l na estrada com etanol. A suspensão traseira multilink, uma característica única nesse segmento, aumenta a estabilidade e o conforto, especialmente em longas viagens.

O Tiggo 5X 2026 se destaca por oferecer tecnologia avançada, segurança e preços acessíveis, principalmente na versão sport, que permite isenções de IPI e ICMS para pessoas com deficiência. Com uma garantia de cinco anos e uma rede de concessionárias em crescimento, o SUV enfrenta concorrentes como Fiat Pulse e Renault Captur com uma proposta balanceada. Apesar de seu porta-malas ter capacidade de 340 litros, que pode ser inferior a alguns rivais, o espaço interno e os recursos oferecidos tornam o modelo ideal para famílias e motoristas urbanos.

A decisão da CAOA Chery de manter os preços estáveis, mesmo com as melhorias, é uma resposta inteligente ao mercado competitivo. Assim, para quem procura um SUV com bom custo-benefício, tecnologia moderna e desempenho confiável, o Tiggo 5X 2026 representa uma opção que combina praticidade e inovação, solidificando a presença da marca no Brasil.