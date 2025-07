Partidas do dia 20/07/25: como assistir ao vivo

Zagueiro Leo Ortiz é apresentado como novo reforço do Flamengo

O Flamengo anunciou oficialmente a contratação do zagueiro Leo Ortiz, que chega para reforçar a defesa da equipe. O jogador, de 27 anos, se destacou no futebol brasileiro, especialmente durante sua passagem pelo RB Bragantino, onde se tornou um dos principais nomes da equipe.

Leo Ortiz começou sua carreira nas categorias de base do Internacional, um dos grandes clubes do país, e desde então construiu uma trajetória sólida, sendo reconhecido por sua liderança em campo e capacidade de marcação. Em sua última temporada no Bragantino, ele foi fundamental para a campanha da equipe, que alcançou importantes resultados.

A apresentação do jogador ocorreu em um evento no Centro de Treinamento do Flamengo, onde Ortiz foi recebido por dirigentes do clube, técnicos e a imprensa. O novo zagueiro manifestou sua felicidade em acertar com o Flamengo e destacou a importância da nova fase em sua carreira. Ele também mencionou que está ansioso para atuar ao lado de grandes jogadores e contribuir para o sucesso da equipe.

O Flamengo, por sua vez, busca reforçar sua defesa em um ano em que pretende conquistar títulos tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil e na Copa Libertadores. A chegada de Leo Ortiz é vista como um passo importante para alcançar esses objetivos.

Em declaração, o técnico do Flamengo elogiou as qualidades de Ortiz, afirmando que sua experiência e habilidade serão valiosas para o grupo. O novo reforço já começou a treinar com a equipe e pode ser escalado no próximo jogo, aumentando as expectativas da torcida.

Com a nova contratação, o Flamengo demonstra sua intenção de se manter competitivo no cenário do futebol nacional e internacional.