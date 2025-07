O pedido mais caro da sua vida pode ser um golpe

Nos últimos anos, um golpe conhecido como “pedido fantasma” tem preocupado consumidores e empresários. Esse tipo de fraude envolve a cobrança por produtos ou serviços que nunca foram entregues. O problema se intensificou com o aumento das compras online e o uso de aplicativos de entrega, especialmente durante a pandemia e nos dias atuais.

Vítimas desse golpe frequentemente recebem contatos de falsos representantes ou empresas, que enviam boletos e mensagens alertando sobre débitos inexistentes. Esse tipo de golpe afeta não só pessoas físicas, mas também pequenos comércios e trabalhadores autônomos. Muitas vezes, as vítimas só percebem a fraude após realizar o pagamento e constatar que a suposta encomenda não chegou ou que a loja não existe.

Os golpistas utilizam diversas abordagens, incluindo ligações, e-mails e mensagens que imitam marcas conhecidas para parecerem legítimos. A técnica mais comum é a coleta de dados pessoais de vítimas, geralmente conseguida por meio de vazamentos de informações ou redes sociais. Em seguida, o fraudador cria um pedido falso e envia uma cobrança que parece autêntica. Os valores normalmente são alinhados com compras do cotidiano, o que diminui a desconfiança.

Após o pagamento, o consumidor não recebe o produto ou serviço, já que não há relação real com o vendedor. Muitas vezes, os golpistas enviam várias cobranças de uma só vez, aumentando a probabilidade de sucesso. Em algumas situações, usam táticas de pressão, como ligações que ameaçam negativação do nome do consumidor.

Para identificar um pedido fantasma, é importante ficar atento a alguns sinais de alerta:

– Cobranças por produtos ou serviços que não foram adquiridos.

– Boletos de empresas desconhecidas.

– Erros de português ou informações confusas nas comunicações.

– Pedidos de pagamento urgente sem detalhes claros sobre o produto.

– Ligações cobrando por entregas que não existem.

– Preços que fogem do padrão do mercado.

Empresas também precisam ter cuidado, especialmente se não mantêm um controle centralizado das solicitações de compras.

Para se proteger, consumidores podem seguir algumas dicas:

1. Mantenha controle das compras feitas e dos dados de pagamento.

2. Verifique a origem de cobranças diretamente com a empresa pelo site oficial ou central de atendimento.

3. Evite clicar em links de cobranças enviadas por e-mails ou mensagens não solicitadas.

4. Confira o CNPJ da empresa cobrando e pesquise avaliações online.

5. Desconfie de demandas de pagamento imediato.

6. Use software antivírus atualizado para proteger e-mails contra fraudes.

Caso alguém se torne vítima desse golpe, é fundamental entrar em contato com o banco ou operadora do cartão para tentar reverter o pagamento. Além disso, é importante notificar as autoridades, como a Polícia Civil, apresentando documentos que comprovem a situação. Registrar reclamações em plataformas apropriadas também pode alertar outros consumidores e ajudar a mitigar o problema.

Atualmente, empresas de tecnologia e órgãos públicos estão trabalhando para identificar e desmantelar esses esquemas fraudulentos, além de promover campanhas de conscientização sobre segurança digital. A continuação dessa atenção é essencial, uma vez que os golpistas estão sempre adaptando suas táticas, o que exige vigilância constante por parte dos consumidores.