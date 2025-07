Domingo ensolarado, mas frio em PG

Ponta Grossa Terá Dia Ensolarado Neste Domingo

Neste domingo, 20 de julho, a cidade de Ponta Grossa promete um dia ensolarado. De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná, o sol vai brilhar ao longo de todo o dia, especialmente no período da tarde, proporcionando um clima agradável para quem deseja aproveitar a cidade.

Apesar do céu aberto, as temperaturas se manterão amenas. A previsão indica que a temperatura máxima não ultrapassará os 19 °C, enquanto a mínima chegará a 8 °C durante a manhã. Portanto, é recomendado que as pessoas se vistam de forma apropriada para o frio matinal.

Previsão para a Semana

A previsão do tempo para a semana que se inicia também indica dias ensolarados, com temperaturas um pouco mais baixas. Na próxima sexta-feira, por exemplo, a máxima esperada é de apenas 17 °C. Assim, os moradores podem preparar seus agasalhos e aproveitar os dias de sol com conforto.

Essas condições climáticas são uma boa oportunidade para atividades ao ar livre, seja para caminhadas, passeios nos parques ou eventos sociais, sempre levando em conta as variações de temperatura ao longo do dia.