Câmera registra acidente fatal com pai, mãe e bebê na BR-476

Tragédia na BR-476: Família morre em acidente

Na noite deste domingo, 20 de julho, um grave acidente na BR-476, em Contenda, na Região Metropolitana de Curitiba, resultou na morte de uma família composta por um pai, uma mãe e um bebê de cerca de dois anos. O evento trágico foi capturado por câmeras de segurança de um comércio local.

As imagens mostram que um carro de passeio e uma caminhonete colidiram frontalmente após trafegarem em sentidos opostos. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ainda não se sabe o que causou a colisão, e as investigações seguem em andamento.

O acidente resultou na morte imediata dos ocupantes do carro de passeio. Já na caminhonete, que transportava quatro pessoas, três delas foram socorridas e levadas para atendimento médico. O impacto da batida fez com que a rodovia fosse interditada totalmente na altura do quilômetro 170, causando congestionamento na região.

As autoridades estão trabalhando para entender as circunstâncias exatas do acidente e oferecer mais informações à comunidade. A tragédia traz à tona a discussão sobre a segurança no trânsito, especialmente em rodovias movimentadas.