Scooter com consumo surpreendente ganha destaque no país

Honda Biz 125 se Destaca em 2025 como a Opção Mais Prática e Econômica para Motociclistas Urbanos

Se você procura uma motocicleta que ofereça economia, praticidade e confiabilidade para o dia a dia no Brasil, a Honda Biz 125 é uma das melhores opções do mercado em 2025. Ideal para quem precisa se deslocar pela cidade, realizar entregas ou busca um transporte acessível, a Biz 125 continua atraindo muitos usuários. Com um design atualizado e recursos modernos, esse modelo se destaca pelo seu rendimento de combustível, tornando-se uma escolha popular entre motociclistas.

Versões Disponíveis da Honda Biz 125 em 2025

A Honda Biz 125 está disponível em duas versões: Biz 125 ES e Biz 125 EX. A versão ES é voltada para quem procura um modelo básico e eficiente, perfeito para a cidade. Por outro lado, a versão EX oferece acabamentos de maior qualidade e equipamentos extras. Ambas as versões são equipadas com um motor de 123,9 cc, garantindo um bom desempenho.

Entre as diferenças, a versão EX possui um freio a disco na dianteira e rodas de liga leve, enquanto a versão ES utiliza freios a tambor e rodas raiadas. Essa variedade permite que o consumidor escolha a versão que melhor se adequa ao seu orçamento e necessidades diárias.

Preços da Honda Biz 125 em 2025

Os preços da Honda Biz 125 podem variar de acordo com a versão escolhida e a região. A versão Biz 125 ES tem um preço sugerido de cerca de R$ 12.000, fazendo com que seja uma das opções mais competitivas no segmento de baixas cilindradas. Já a versão Biz 125 EX, equipada com mais recursos, custa aproximadamente R$ 14.970.

É importante mencionar que os valores podem sofrer alterações dependendo da localidade e de eventuais promoções em concessionárias. Assim, consultar revendedores locais é uma boa prática para conseguir o melhor preço.

Consumo de Combustível da Honda Biz 125

A Honda Biz 125 é conhecida pela sua excelente eficiência no consumo de combustível. Em condições ideais, o modelo pode chegar a consumir até 62,8 km/l, o que a torna uma das motocicletas mais econômicas no Brasil. Com um tanque de 5,1 litros, o modelo pode oferecer uma autonomia de aproximadamente 314 km por abastecimento. Essa característica é especialmente vantajosa para o uso urbano e para profissionais que dependem de transporte, especialmente em um cenário de preços elevados dos combustíveis em 2025.

A versão EX se destaca ainda mais, pois conta com a tecnologia FlexOne, que permite o uso de etanol ou gasolina. A versão ES opera apenas com gasolina, proporcionando flexibilidade ao usuário para escolher o combustível que melhor se adapta ao seu orçamento.

Equipamentos da Honda Biz 125

A Honda Biz 125 vem equipada com recursos que priorizam a segurança, o conforto e a praticidade. Ambas as versões incluem:

Painel digital que mostra informações como velocímetro, indicador de combustível e hodômetro.

que mostra informações como velocímetro, indicador de combustível e hodômetro. Partida elétrica , facilitando a ignição.

, facilitando a ignição. Compartimento sob o assento , ideal para armazenar um capacete ou pequenos objetos.

, ideal para armazenar um capacete ou pequenos objetos. Transmissão semiautomática de 4 marchas, que não exige o uso de embreagem, sendo perfeita para quem está aprendendo a pilotar.

A versão EX oferece ainda um porta USB-C para carregamento de dispositivos, luzes de posição em LED e o já mencionado freio a disco dianteiro. Ambas as versões possuem o sistema CBS (Combined Braking System), que distribui a força de frenagem entre as rodas, aumentando a estabilidade. Além disso, um gancho retrátil e um compartimento frontal tornam o transporte de cargas leves ainda mais fácil.

Por que a Honda Biz 125 é uma Boa Escolha em 2025?

A Honda Biz 125 se mantém como a scooter mais econômica e prática do Brasil em 2025. Seu baixo consumo de combustível, preços acessíveis e uma série de recursos voltados para o dia a dia a tornam uma excelente opção para quem precisa se deslocar pela cidade ou utilizar a moto para trabalho. Com duas versões que atendem diferentes perfis de usuários, três anos de garantia e manutenção econômica, a Biz 125 oferece um ótimo custo-benefício. Seja para pilotos iniciantes ou mais experientes, essa motocicleta combina estilo, eficiência e confiabilidade, tornando cada viagem mais prática e econômica.