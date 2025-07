Cursos grátis da Serasa proporcionam oportunidades na tecnologia

Nova Oportunidade para Jovens de Baixa Renda em São Paulo no Setor de Tecnologia

Jovens de baixa renda que moram em São Paulo têm uma nova chance de se qualificar no setor de tecnologia. O programa Transforme-se, criado pela Serasa Experian em parceria com o Senac, oferece 262 vagas para formação presencial. Essa iniciativa é voltada para moradores das zonas Sul e Oeste da cidade, com foco em jovens com idades entre 18 e 29 anos que tenham concluído ou estejam cursando o ensino médio.

Esse programa visa facilitar o acesso à profissionalização em áreas tecnológicas, dadas as necessidades crescentes do mercado. Os cursos têm duração de até 280 horas e serão realizados em unidades do Senac na capital. Os interessados podem se inscrever online até o dia 31 de agosto de 2025, seguindo as instruções disponíveis na plataforma da Serasa Experian.

O Que É o Programa Transforme-se?

O programa Transforme-se foi criado para oferecer formação técnica de qualidade a jovens que enfrentam dificuldades em acessar a educação formal. Os selecionados participarão de aulas presenciais em turmas localizadas, recebendo não apenas conhecimentos acadêmicos, mas também materiais como mochilas, cadernos e camisetas, além de auxílio para alimentação e transporte. Esse suporte é fundamental para evitar a evasão e garantir que os jovens consigam concluir o curso.

Inspirado em iniciativas de sucesso de outros países, o projeto também busca preparar os alunos para o mercado de trabalho global. Além da formação técnica, os estudantes terão módulos de desenvolvimento pessoal que incluem habilidades como liderança e comunicação, essenciais para o ambiente corporativo.

Quais Cursos São Oferecidos pelo Transforme-se?

Os participantes terão acesso a quatro principais trilhas formativas na área de tecnologia:

Informática Básica : Para quem está começando a usar computadores e ferramentas digitais.

: Para quem está começando a usar computadores e ferramentas digitais. Lógica de Programação : Ensina conceitos essenciais para quem pretende seguir na área de desenvolvimento de software.

: Ensina conceitos essenciais para quem pretende seguir na área de desenvolvimento de software. Programação de Sistemas : Aprofunda conhecimentos em linguagens de programação e construção de sistemas.

: Aprofunda conhecimentos em linguagens de programação e construção de sistemas. Assistente de TI: Forma profissionais para atuar no suporte tecnológico dentro das empresas.

Além dessas áreas, todos os selecionados receberão formação em Educação Financeira, ampliando suas competências tanto profissionais quanto pessoais e alinhando-se às demandas do mercado.

Como Funciona o Suporte Durante o Curso?

Os alunos do Transforme-se contarão com um ambiente de aprendizado que oferece diferentes formas de apoio. Uma das principais características é o acompanhamento social realizado por ONGs parceiras, como a Gerando Falcões, que ajudam a minimizar obstáculos fora da sala de aula. O programa também inclui sessões de mentoria e orientação profissional com colaboradores da Serasa Experian, proporcionando um contato real com o cotidiano do setor tecnológico.

Os estudantes terão acesso ainda a:

Bolsa-auxílio : Valor adicional para cada aula que ajuda nas despesas de transporte e alimentação.

: Valor adicional para cada aula que ajuda nas despesas de transporte e alimentação. Banco de Talentos : Uma plataforma exclusiva de oportunidades de emprego após a conclusão do curso.

: Uma plataforma exclusiva de oportunidades de emprego após a conclusão do curso. Rede de ex-alunos: Um espaço para troca de experiências e networking entre os participantes.

O suporte também se estende a assistência psicológica e motivacional, que ajuda os jovens a lidarem com desafios pessoais e acadêmicos. Essa rede de apoio é essencial para o sucesso dos alunos, que encontram no programa não apenas uma educação, mas uma chance de transformar suas vidas.

Quem Pode Participar do Programa Transforme-se?

Para participar, os interessados devem atender a alguns critérios: residir nas regiões Sul ou Oeste de São Paulo, ter renda familiar compatível com o perfil do programa, estar cursando ou ter completado o ensino médio e ter entre 18 e 29 anos. O objetivo é garantir que as oportunidades estejam disponíveis para aqueles que necessitam de apoio para entrar no mercado de trabalho em tecnologia.

O impacto do programa já se mostra significativo, com mais de dois mil participantes beneficiados em edições anteriores em sete estados do Brasil. A iniciativa destaca a importância de investir em qualificação e inclusão digital, criando caminhos para que jovens talentos possam acessar oportunidades de trabalho na área tecnológica.