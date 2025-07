Cinco sinais de que seu número foi roubado por cibercriminosos

Nos últimos anos, o crescimento das atividades digitais trouxe muitas facilidades na vida dos consumidores, mas também aumentou o risco de fraudes. Um golpe que tem preocupado especialistas é o da portabilidade telefônica não solicitada, que afeta milhares de brasileiros.

Esse golpe ocorre quando criminosos transferem ilegalmente o número de telefone de uma pessoa para outra operadora, geralmente sem qualquer consentimento. A prática se aproveita do acesso a dados pessoais, que podem ser obtidos por vazamentos ou outras fraudes. Com o número da vítima em mãos, o golpista consegue acessar serviços bancários, redes sociais e aplicativos, utilizando códigos de verificação recebidos por SMS que muitas vezes são essenciais para a segurança das contas. O impacto dessa ação pode ser devastador, resultando em movimentações financeiras indevidas e danos à reputação digital da vítima.

### Como funciona o golpe?

A fraude geralmente começa com o criminoso obtendo informações pessoais, como nome completo, CPF e número de telefone. Com esses dados, ele faz o pedido de transferência da linha para um novo chip, que pode ser comprado de forma anônima. Se a operadora não realizar uma checagem rigorosa, a mudança pode ocorrer rapidamente, muitas vezes em poucas horas. Assim que a transferência é concluída, o golpista recebe todas as chamadas e mensagens destinadas à vítima, o que permite acesso a contas bancárias e a alteração de senhas online.

Normalmente, as vítimas só percebem que foram enganadas ao perder o sinal do celular ou ao notar movimentações estranhas em suas contas.

### Sinais de alerta e como se proteger

Existem alguns sinais que podem indicar que uma pessoa está sendo vítima desse golpe. A perda repentina de sinal, por exemplo, é um dos principais alertas. Outro sinal importante são mensagens ou ligações da operadora confirmando solicitações que a pessoa não fez, além de códigos de verificação para acessos não solicitados.

Aqui estão algumas dicas para se proteger:

– Verifique frequentemente seus dados cadastrais com a operadora.

– Mantenha as informações de contato atualizadas nos bancos e aplicativos.

– Ative a autenticação em duas etapas sempre que possível.

– Nunca compartilhe códigos recebidos por SMS ou links desconhecidos.

– Fique atento a ligações ou mensagens suspeitas pedindo dados pessoais.

Se perceber uma perda de sinal repentina, entre em contato com sua operadora imediatamente e solicite o bloqueio do número. Também é importante notificar os bancos, especialmente se o número estiver vinculado a contas digitais.

### Por que esse golpe está se tornando mais comum?

Aumento do golpe está ligado à disseminação de dados pessoais na internet e à facilidade de comunicação. Muitos serviços continuam utilizando apenas o número de telefone como meio de verificação, o que facilita a ação de fraudadores. Além disso, as lacunas nos procedimentos de validação das operadoras e a dificuldade dos usuários em identificar rapidamente o crime contribuem para o crescimento desse tipo de fraude.

Portanto, há uma crescente demanda por regulamentações mais rigorosas e melhorias tecnológicas nos sistemas de telecomunicação, de maneira a proteger os consumidores.

### O que fazer se for vítima de portabilidade não autorizada?

Caso alguém descubra que teve o número transferido sem consentimento, é importante agir rapidamente. Algumas medidas que devem ser tomadas incluem:

– Fazer uma reclamação formal à operadora e pedir o bloqueio do número.

– Notificar os bancos e mudar as senhas das contas digitais vinculadas ao número.

– Registrar um boletim de ocorrência descrevendo a fraude.

– Monitorar os extratos bancários e o histórico de acessos às contas digitais por pelo menos 30 dias após o incidente.

Esse tipo de golpe ressalta a importância da vigilância contínua sobre os dados pessoais. Os consumidores precisam estar atentos, e as empresas de telefonia e instituições financeiras devem melhorar suas práticas de segurança. Também são necessárias campanhas educativas e o desenvolvimento de soluções tecnológicas mais eficazes para prevenir fraudes como a portabilidade telefônica não solicitada.