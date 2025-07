Evite oferecer estes alimentos de humano para cachorros: podem ser fatais!

Muitos tutores têm mania de oferecer aos cachorros as comidas que estão comendo no momento como agrado, mas isso pode ser prejudicial.

Oferecer uma alimentação equilibrada para cachorros vai muito além de manter a saúde física do animal. A dieta correta influencia diretamente na longevidade, no comportamento, na qualidade do pelo, na imunidade e até na prevenção de doenças crônicas.

Muitos tutores, por falta de informação, acabam oferecendo alimentos humanos sem saber os riscos envolvidos. Embora alguns ingredientes da nossa cozinha possam complementar a dieta canina, outros são extremamente perigosos, mesmo em pequenas quantidades.

Por isso, compreender o que pode ou não entrar no prato do seu pet é essencial. Com escolhas adequadas, os tutores garantem que os cachorros tenham energia, disposição e bem-estar, promovendo uma vida mais saudável e feliz ao lado da família.

6 alimentos de humanos proibidos para cachorros

Embora muitos alimentos pareçam inofensivos para humanos, o organismo dos cachorros reage de forma diferente. Certos itens comuns no dia a dia contêm substâncias tóxicas para os cães, podendo causar desde mal-estar leve até intoxicações graves.

Por isso, conhecer esses alimentos e evitá-los completamente é fundamental para preservar a saúde do seu pet. A seguir, veja os principais alimentos proibidos para cachorros e entenda os riscos de cada um quando consumidos.

Chocolate

O chocolate contém teobromina, uma substância que os cachorros não conseguem metabolizar corretamente. Mesmo pequenas quantidades podem causar vômito, diarreia, agitação, taquicardia e, em casos graves, convulsões e morte.

Quanto mais escuro o chocolate, maior o teor de teobromina e maior o risco. Por isso, nunca ofereça esse alimento, nem mesmo como recompensa. Em caso de ingestão acidental, leve o animal imediatamente ao veterinário, pois o atendimento rápido pode salvar a vida dele.

Cebola e alho

Tanto a cebola quanto o alho, crus ou cozidos, contêm tiossulfato, substância que destrói as células vermelhas do sangue dos cachorros. O consumo, mesmo que ocasional, pode provocar anemia hemolítica, fraqueza, vômito e dificuldade respiratória.

O efeito tóxico é cumulativo, ou seja, pequenas quantidades ao longo do tempo também causam danos. Evite oferecer restos de alimentos temperados com esses ingredientes e leia sempre os rótulos de alimentos industrializados que contenham traços desses itens.

Uva e uva-passa

Apesar de parecerem saudáveis, uvas frescas ou passas representam um risco elevado para os cachorros. Ainda que a substância tóxica não tenha sido completamente identificada, estudos comprovam que esses alimentos podem causar insuficiência renal aguda mesmo em pequenas porções.

Os sintomas incluem vômito, letargia, perda de apetite e, nos casos mais graves, falência renal. Como não existe dose segura, a recomendação é evitar totalmente esse tipo de fruta. Há outras que podem ser oferecidas no lugar.

Abacate

O abacate contém uma toxina chamada persina, prejudicial ao sistema digestivo e ao coração dos cães. Embora a quantidade de persina varie entre as partes da fruta, a ingestão da polpa, da casca ou do caroço pode provocar vômitos, diarreia e acúmulo de líquidos ao redor dos órgãos.

Massa de pão crua

Massa crua de pão ou pizza pode fermentar dentro do estômago dos cachorros, provocando distensão abdominal, dor intensa e risco de torção gástrica. Além disso, o processo de fermentação gera álcool, que pode causar intoxicação etílica no animal.

Os sintomas incluem desorientação, falta de coordenação motora e, em casos extremos, até coma. Portanto, nunca ofereça massa crua ao pet e tenha cuidado ao manuseá-la perto dele para que não corra risco de cair no chão, por exemplo.

Cafeína

Alimentos e bebidas que contêm cafeína, como café, chá preto, refrigerantes e energéticos, são extremamente prejudiciais aos cachorros. A cafeína estimula o sistema nervoso central e o coração, podendo causar hiperatividade, tremores, taquicardia, arritmia e convulsões.

5 alimentos de humanos liberados para cachorros

Cenoura crua ou cozida : Rica em fibras, vitamina A e com baixa caloria, fortalece os dentes e ajuda na digestão.

: Rica em fibras, vitamina A e com baixa caloria, fortalece os dentes e ajuda na digestão. Maçã sem sementes : Fonte de antioxidantes e vitamina C, é refrescante e ideal como petisco natural.

: Fonte de antioxidantes e vitamina C, é refrescante e ideal como petisco natural. Abóbora cozida : Excelente para o trato intestinal, ajuda a regular o trânsito digestivo e combate a diarreia.

: Excelente para o trato intestinal, ajuda a regular o trânsito digestivo e combate a diarreia. Peito de frango cozido e sem tempero : Rico em proteína magra, é ideal para complementar refeições ou ajudar na recuperação de cães doentes.

: Rico em proteína magra, é ideal para complementar refeições ou ajudar na recuperação de cães doentes. Iogurte natural sem açúcar: Fonte de probióticos e cálcio, fortalece a flora intestinal e melhora a absorção de nutrientes.

Ao introduzir qualquer alimento novo na dieta do cachorro, faça isso de forma gradual e sempre consulte um veterinário para garantir que o item é apropriado para as necessidades individuais do animal.

