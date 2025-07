SUVs compactos mais econômicos em 2025

A demanda por SUVs compactos que oferecem praticidade e economia de combustível está crescendo no Brasil. Esses veículos, com design moderno e tecnologias avançadas, oferecem um bom espaço interno e baixo consumo, tornando-se opções atrativas tanto para o uso urbano quanto para viagens longas. Aqui, destacamos os cinco melhores modelos de 2025 que se destacam pela eficiência.

O que faz um SUV compacto ser econômico?

Um SUV compacto eficiente geralmente combina motores turbo ou híbridos com uma estrutura aerodinâmica que reduz o arrasto. Esses carros costumam ter porta-malas com capacidade acima de 350 litros, oferecendo bastante espaço tanto para o dia a dia nas cidades quanto para viagens. Motores 1.0 turbo são comuns, pois conseguem unir potência e economia. No cenário brasileiro, o consumo desejado gira em torno de 12 km/l quando se utiliza gasolina.

Os SUVs compactos mais econômicos de 2025

Apresentamos agora cinco SUVs compactos com excelente eficiência de combustível, segundo análises recentes do mercado. Confira a tabela abaixo:

Modelo Porta-malas (litros) Consumo (km/l, gasolina) Motor Renault Kardian 410 13,1 (cidade) / 13,9 (estrada) 1.0 turbo flex Volkswagen T-Cross 420 12,1 (cidade) / 14,2 (estrada) 1.0 turbo flex Fiat Pulse 370 12,5 (cidade) / 14,7 (estrada) 1.0 turbo flex Honda HR-V 437 12,3 (cidade) / 13,7 (estrada) 1.5 flex Toyota Corolla Cross 440 14,0 (cidade) / 15,0 (estrada) 2.0 híbrido flex

Esses modelos equilibram baixo consumo e amplo espaço. O Renault Kardian, por exemplo, se destaca com 13,1 km/l na cidade, enquanto o Toyota Corolla Cross brilha com sua versão híbrida.

Por que o Renault Kardian é o SUV mais econômico?

O Renault Kardian, recém-lançado, traz um motor 1.0 turbo flex de 125 cv, alcançando uma eficiência de 13,1 km/l na cidade. Com 410 litros de capacidade no porta-malas, é uma escolha ideal para famílias que buscam economia e versatilidade.

Como o Volkswagen T-Cross se destaca na eficiência?

O Volkswagen T-Cross, que possui um motor 1.0 TSI flex, oferece 12,1 km/l na cidade e 14,2 km/l na estrada. Seu porta-malas de 420 litros facilita as viagens. Com recursos de segurança como seis airbags e sistema multimídia VW Play, é uma excelente opção para quem prioriza tecnologia e conforto.

O Fiat Pulse é uma boa opção para economia?

Com um motor 1.0 turbo flex de 130 cv, o Fiat Pulse apresenta um consumo de 12,5 km/l na cidade. Embora seu porta-malas de 370 litros seja menor em comparação com os concorrentes, a dirigibilidade do modelo é um ponto positivo. Além disso, oferece conectividade avançada, como Apple CarPlay sem fio, tornando-se ideal para o uso diário.

Por que considerar o Honda HR-V e o Toyota Corolla Cross?

O Honda HR-V conta com um motor 1.5 flex, alcançando 12,3 km/l na cidade e dispondo de 437 litros de capacidade no porta-malas. Este modelo é conhecido por sua tecnologia de segurança, chamada Honda SENSING. Por outro lado, o Toyota Corolla Cross, na versão híbrida, atinge até 14 km/l na cidade e tem 440 litros de porta-malas, sendo perfeito para aqueles que buscam eficiência e espaço.

Como escolher o SUV compacto ideal?

Para selecionar o SUV compacto que melhor atende suas necessidades, é importante considerar:

O tipo de motor: se você prefere um modelo turbo para mais potência ou um híbrido para maior economia.

O consumo médio (km/l) disponível em testes.

A capacidade do porta-malas, de acordo com sua rotina diária.

A segurança do veículo, comparando itens como airbags e tecnologia multimídia.

Esses fatores podem ajudar na escolha do veículo que melhor se adapta ao seu estilo de vida e orçamento.