Small caps despertam interesse de investidores em diversificação

A crescente expectativa de um corte nas taxas de juros nos Estados Unidos tem atraído investigações em investimentos mais arriscados, especialmente entre os brasileiros. As ações conhecidas como “small caps”, que são de empresas com capitalização de mercado entre 250 milhões e 2 bilhões de dólares, estão voltando a ser discutidas como uma opção viável para diversificação de carteira.

Essas ações, embora possam oferecer um alto potencial de valorização, também apresentam maior volatilidade, o que requer dos investidores um cuidado redobrado. De acordo com Christian Fay, gestor sênior de portfólio da BNP Paribas Asset Management, as small caps nos Estados Unidos não representam um volume tão grande quanto no Brasil, mas oferecem acesso a diversos setores que não estão disponíveis no mercado brasileiro.

Fay destaca que as small caps não podem substituir ações de maior porte nas carteiras de investimento. Ele cita como exemplo a Nvidia, que possui um valor de mercado de 4 trilhões de dólares, mais do que o total do índice Russell 2000, que lista as small caps. Ele explica que gestores de grandes fundos não conseguem simplesmente substituir grandes ações, como a Nvidia, comprando várias small caps.

Essa análise foi apresentada durante um evento realizado pela Avenue em São Paulo, entre 16 e 18 de julho.

### Small Caps: Risco e Potencial

As small caps costumam operar em nichos de mercado e, devido ao seu desenvolvimento inicial, têm um potencial alto de crescimento. Elas podem ser adquiridas por empresas maiores e, em muitos casos, conseguem abocanhar uma fatia de mercado significativa, especialmente quando lançam novos produtos ou obtêm patentes.

Entretanto, é importante ressaltar que essas ações são mais voláteis e têm menor liquidez. Isso significa que podem ser mais difíceis de vender rapidamente. Além disso, elas costumam receber atenção limitada de analistas de mercado, exigindo que o investidor faça uma pesquisa mais aprofundada antes de investir.

Christian Fay acredita que, apesar dessa volatilidade, é possível encontrar oportunidades positivas nas small caps e que, com o tempo, a situação tende a se estabilizar.

### O Impacto das Ameaças Tarifárias

Fay também comentou sobre o impacto das declarações do presidente dos EUA, Donald Trump, em relação às small caps. Ele mencionou que a constante ameaça de tarifas comerciais trouxe incertezas ao mercado, o que prejudicou o desempenho dessas ações. No início do ano, as políticas e sanções econômicas afetaram negativamente essas empresas, mas com o tempo, o mercado começou a ver que nem todas as ameaças de Trump se concretizavam.

Segundo Fay, embora as small caps estejam em uma trajetória de recuperação, novos eventos, como tarifas mais elevadas ou mudanças na política monetária, ainda podem afetar esses investimentos.

### Crescimento dos ETFs de Small Caps

Os ETFs (fundos de índice) de small caps tiveram um crescimento significativo até agosto de 2024, atraindo 25,1 bilhões de dólares, quase três vezes o montante registrado no mesmo período do ano anterior. Esse aumento reflete um maior apetite por risco dos investidores, em meio à expectativa de juros mais baixos. Alguns dos principais ETFs disponíveis incluem:

– Nos EUA: IWM (iShares Russell 2000 ETF), que acompanha o índice Russell 2000, composto por 2 mil pequenas empresas.

– No Brasil: BIWM39, que replica o IWM em reais, e SMAL11, que segue o índice SMLL, voltado para small caps brasileiras.

Bruno Yamashita, analista de alocação da Avenue, alerta que, devido à maior volatilidade das small caps, esses investimentos não são recomendados para investidores conservadores. Para aqueles que desejam arriscar-se nesse segmento, ele sugere começar por fundos ou ETFs, que permitem diversificar o risco entre várias empresas.

### A Importância da Diversificação Internacional

Investir fora do Brasil pode ajudar a proteger o patrimônio de riscos como inflação e variações cambiais. Como o Brasil importa muitos produtos, a diversificação geográfica pode reduzir a exposição a problemas da economia local. Além disso, permite acesso a setores que não estão disponíveis no Brasil, como inteligência artificial, biotecnologia e grandes empresas de tecnologia, como Apple e Google.

Dados da Anbima mostram que a exposição dos investidores brasileiros ao exterior ainda é baixa, com apenas 1,11% em renda fixa internacional e 1,97% em fundos de ações com ativos internacionais.

### Small Caps como Barômetro do Mercado

O desempenho das small caps é um indicador do apetite por risco dos investidores. Em períodos de otimismo, esses ativos tendem a crescer rapidamente, enquanto em momentos de incerteza, os investidores tendem a buscar alternativas mais seguras. O índice Russell 2000 serve como um importante termômetro para o mercado, ajudando a entender a direção das ações em termos de risco e potencial de crescimento.