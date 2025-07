Quem era o homem com corpo triturado em liquidificador

Homem é assassinado a facadas e partes do corpo são cozinhadas e guardadas na geladeira

Thiago Lourenço Morgado, de 35 anos, foi assassinado a facadas no último domingo, dia 13, em um crime brutal ocorrido no Morro de São Carlos, na região central do Rio de Janeiro. A investigação revelou que a vítima teve partes do seu corpo cozinhadas e outras processadas em um liquidificador, após uma discussão com Bruno Guimarães da Cunha Chaves, de 33 anos, que também morava na mesma casa.

Após o crime, Bruno guardou os restos mortais de Thiago em uma geladeira e descartou outros pedaços no vaso sanitário. Ele foi preso na quarta-feira, dia 16, durante uma operação da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.

As duas pessoas viviam juntas na residência, o que levanta questões sobre a natureza do relacionamento entre elas e os motivos que levaram ao desentendimento fatal. A perícia foi realizada no local do crime para coletar evidências, e o corpo de Thiago foi enviado ao Instituto Médico Legal (IML) para autópsia.

As investigações seguem em andamento para descobrir todos os detalhes envolvendo o caso. A polícia busca entender como se desenrolou a discussão entre os dois homens que resultou em um ato tão violento.

A morte de Thiago choca a comunidade e levanta preocupações sobre a segurança nas relações pessoais. Os antecedentes da relação entre ambos e as circunstâncias que levaram à tragédia ainda precisam ser esclarecidos pelos investigadores.