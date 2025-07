Nova picape híbrida promete transformar mercado brasileiro em 2025

A Radar Riddara RD6, nova picape elétrica da marca Geely, gera expectativa no mercado brasileiro. Com um design moderno e tecnologia inovadora, a picape pode concorrer com veículos como a Ford Maverick e a BYD Shark. A previsão é de que a Riddara RD6 mude a forma como nos deslocamos, tanto em áreas urbanas quanto rurais, ao unir sustentabilidade e desempenho.

### Características principais

A Radar Riddara RD6 é construída em uma plataforma chamada MAP, típica da Geely, com 70% de aço de alta resistência. Essa estrutura não só reforça a durabilidade do veículo, como também sua segurança. As dimensões da picape são de 5,26 metros de comprimento, 1,90 metros de largura e 3,12 metros de entre-eixo, similar a modelos como a Toyota Hilux. Existe ainda a opção de uma versão com entre-eixo longo, que alcança 5,50 metros.

### Sistema híbrido plug-in

O sistema híbrido plug-in combina um motor 1.5 turbo a gasolina com dois motores elétricos, que juntos oferecem uma potência de 353 cv. Esse conjunto possibilita uma tração integral que responde em apenas 20 milissegundos, fazendo a picape acelerar de 0 a 100 km/h em 6,3 segundos. A bateria de 19,09 kWh garante uma autonomia elétrica de 100 km no modo CLTC e, quando operando em modo híbrido, a autonomia total chega a 1.068 km. O consumo é de 66,6 km/l com a bateria cheia ou 15,4 km/l utilizando apenas o motor a combustão.

### Tecnologias

O interior da Riddara RD6 se destaca por sua tecnologia. A picape vem equipada com uma central multimídia de 14,6 polegadas e um painel digital de 10,2 polegadas. O sistema de assistência ao motorista inclui recursos como frenagem autônoma e controle de cruzeiro adaptativo, aumentando a segurança e a comodidade. A picape também suporta funções de V2L (alimenta dispositivos externos) e V2V (recarga de outros veículos), tornando-a uma opção versátil. A cabine acomoda cinco ocupantes, decorada com materiais de qualidade, como couro e acabamentos metálicos.

### Design e capacidade

O design da Riddara RD6 é moderno, com faróis LED conectados por uma barra iluminada e uma grade minimalista. A caçamba tem capacidade de 1.200 litros, além de um compartimento “frunk” de 70 litros e um compartimento traseiro de 48 litros, o que garante bastante praticidade. A picape pode carregar até 865 kg e rebocar até 3.000 kg. A suspensão dianteira é do tipo McPherson, enquanto a traseira é multilink, garantindo conforto semelhante ao de um SUV, ideal para diversos tipos de uso.

### Disponibilidade

A Radar Riddara RD6 ainda não está disponível oficialmente no Brasil, mas já passou por testes realizados em 2024 por empresas do setor. As versões disponíveis incluirão as variantes Standard e Luxury, com potências de 272 cv e autonomias variando entre 385 a 517 km. A Geely planeja competir com preços que variam de R$ 110.800 a R$ 126.600 para 2025, dependendo de parcerias locais e da infraestrutura de recarga.

### Tendências do mercado

O segmento de picapes eletrificadas está em crescimento no Brasil, impulsionado por marcas como Geely, BYD e GWM. A Riddara RD6 é um reflexo dessa tendência, apresentando robustez, tecnologia e uma abordagem sustentável. As funções V2L e V2V atendem à crescente demanda por versatilidade, e a autonomia generosa da picape a torna atraente para famílias e profissionais. A expectativa é que, em 2025, haja uma maior adesão a modelos híbridos e elétricos, acompanhada pela expansão da rede de recarga.

### Conclusão

A Radar Riddara RD6 combina desempenho, tecnologia e praticidade, oferecendo uma alternativa viável às picapes tradicionais. Sua construção robusta, design atrativo e recursos inovadores atendem às necessidades modernas. Com a expansão da Geely no Brasil, a Riddara RD6 pode se tornar uma líder no mercado de picapes elétricas, proporcionando uma solução sustentável para trabalho e lazer a partir de 2025.