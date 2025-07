INSS divulga comunicado para aposentados em todo o Brasil

Para muitos brasileiros, saber quando receber os pagamentos do INSS é essencial para o planejamento financeiro. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realiza depósitos regulares para aposentados, pensionistas e outros beneficiários. Esses pagamentos seguem uma tabela que varia de acordo com o valor recebido e o final do número do cartão de pagamento. Entender como consultar as datas e o processo para receber os benefícios é fundamental para evitar incertezas.

Para descobrir a data do pagamento, é importante prestar atenção ao penúltimo dígito do número do benefício, um detalhe que pode ser facilmente ignorado, mas que é decisivo. Essa informação pode ser consultada através de canais oficiais, como o aplicativo e o site Meu INSS, que tornam o dia a dia dos segurados mais prático.

Como saber quando será o pagamento do benefício do INSS?

O pagamento é determinado pelo penúltimo algarismo do número do benefício. Para consultar a data correta, basta acessar o portal Meu INSS. Para isso, o usuário deve usar o CPF e a senha cadastrados na plataforma Gov.br. Esse serviço digital não apenas oferece acesso ao calendário de pagamentos, mas também permite a realização de outras consultas, facilitando o acesso às informações necessárias de qualquer lugar com internet.

Quais são as datas de pagamento do INSS em 2025?

O calendário do INSS para os meses de julho e agosto de 2025 está dividido entre beneficiários que recebem até um salário mínimo e aqueles que recebem valores superiores. As datas para quem recebe até um salário mínimo dependem do número final do cartão, desconsiderando o último dígito. Para quem recebe acima desse valor, as datas são agrupadas de acordo com finais específicos.

Confira o cronograma de pagamentos:

Benefício de até um salário mínimo:

Final 1: 25 de julho

Final 2: 28 de julho

Final 3: 29 de julho

Final 4: 30 de julho

Final 5: 31 de julho

Final 6: 1º de agosto

Final 7: 4 de agosto

Final 8: 5 de agosto

Final 9: 6 de agosto

Final 0: 7 de agosto

Benefício acima de um salário mínimo:

Finais 1 e 6: 1º de agosto

Finais 2 e 7: 4 de agosto

Finais 3 e 8: 5 de agosto

Finais 4 e 9: 6 de agosto

Finais 5 e 0: 7 de agosto

Como consultar o extrato e obter atendimento do INSS?

Além de saber as datas de pagamento, os beneficiários podem acessar outros serviços do INSS com facilidade, seja pelo site ou pelo aplicativo Meu INSS. Com o CPF e a senha Gov.br, é possível visualizar o extrato de pagamentos, alterar dados pessoais, e solicitar informações sobre benefícios. Isso evita filas e deslocamentos, tornando a experiência mais ágil.

A Central 135 também está disponível para quem prefere atendimento telefônico. O serviço oferece suporte automatizado todos os dias e assistência personalizada durante o horário comercial. É recomendável usar essa central para esclarecer dúvidas e obter orientações sobre processos.

Quais cuidados tomar ao consultar informações do INSS?

Com o crescente uso de plataformas digitais, beneficiários do INSS devem estar atentos à segurança das suas informações pessoais. Usar senhas fortes e ter cuidado ao acessar sistemas em dispositivos públicos são medidas importantes para evitar fraudes. Ao verificar informações ou resolver pendências, o ideal é sempre optar por canais oficiais, como o Meu INSS ou a Central 135, garantindo a proteção dos dados.

Organizar-se em relação aos pagamentos do benefício e conhecer os recursos disponíveis são ações que contribuem para a saúde financeira dos brasileiros. Mantendo-se informado sobre o calendário, as formas de consulta e os canais de atendimento, cada segurado consegue gerenciar melhor seus direitos e o uso dos benefícios ao longo do ano.