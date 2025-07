Ibovespa recua com tensões entre Brasil e Trump

O Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, teve um fechamento negativo nesta sexta-feira, 18 de agosto, registrando uma queda de 1,61%, com os índices finalizando em 133.381 pontos. Este é o menor nível de fechamento desde 23 de abril. O volume financeiro da sessão foi de R$ 26,3 bilhões, influenciado pelo vencimento de opções sobre ações.

A queda no índice foi influenciada por uma carta pública do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que manifestou apoio ao ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Além disso, uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que mantém medidas restritivas sobre Bolsonaro, como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de uso de redes sociais e contato com aliados, também impactou o mercado.

Analistas levantam preocupações de que as declarações de Trump possam abrir espaço para que ele imponha novas tarifas aos produtos brasileiros. Isso poderia afetar setores exportadores e aumentar a incerteza no mercado financeiro, gerando preocupação entre os investidores.

Em um relatório, os especialistas do Citi afirmaram que a postura da Casa Branca nunca foi tão rígida, o que torna a possibilidade de uma redução nas tarifas — atualmente com uma ameaça de 50% — algo que pode ser complicado. O banco projeta uma possível redução para cerca de 20%, mas ressaltou que isso viria com altos custos políticos e incertezas.

Em relação às empresas que compõem o Ibovespa, a Vale, que possui um grande peso no índice, teve uma leve alta de 0,48%. Por outro lado, a Petrobras caiu 1,49% nas ações ordinárias e 1,53% nas ações preferenciais. Os grandes bancos também mostraram desempenho negativo, com Santander registrando uma queda de 5,19% e Bradesco ON caindo 2,32%.

Entre as ações que se destacaram na sessão, Vivara teve um aumento de 1,35%, Engie subiu 1,04% e Taesa cresceu 0,68%. No entanto, os maiores recuos foram vistos em Braskem, que caiu 7,59%, Yduqs, com uma queda de 7,45%, e B3, que teve uma baixa de 5,60%. Ao final do dia, apenas 12 das 84 ações do Ibovespa encerraram com valorização.