Governo dos EUA cancela vistos de Moraes e aliados do STF

Secretário de Estado dos EUA Suspende Vistos de Alexandre de Moraes e Aliados

Na última sexta-feira, 18 de julho, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou a suspensão dos vistos do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e de seus aliados na Corte, além de familiares próximos. A decisão foi comunicada através de uma postagem nas redes sociais.

Rubio criticou as ações de Moraes, afirmando que a perseguição política contra o ex-presidente Jair Bolsonaro criou um "complexo de perseguição e censura". Segundo ele, essas ações não apenas violam direitos fundamentais dos brasileiros, mas também impactam cidadãos americanos. A postagem destaca que a medida de revogação dos vistos entra em vigor imediatamente.

O Departamento de Estado dos EUA detalhou que essa decisão está em conformidade com a Seção 212(a)(3)(C) da Lei de Imigração e Nacionalidade, que permite restrições a indivíduos considerados responsáveis por ações que vão contra os interesses dos Estados Unidos.

A suspensão dos vistos pode ter implicações significativas nas relações entre os dois países, especialmente no contexto atual de tensão política. A medida reflete a posição do governo americano em relação a questões de direitos humanos e liberdade de expressão no Brasil.

Essa ação levanta questões sobre os limites da intervenção de um país nos assuntos internos de outro, assim como sobre os impactos de decisões judiciais em figuras públicas e suas relações internacionais.