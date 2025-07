EUA: bolsas têm oscilações; Nasdaq atinge novo recorde

Na sexta-feira, 18 de agosto, as bolsas de valores dos Estados Unidos encerraram o dia de forma desigual, sem uma tendência clara. Os índices mostraram pouca reação, apesar da melhora no ânimo do consumidor e nas expectativas de inflação do país.

O índice Dow Jones, um dos mais importantes, teve uma queda de 0,32%, fechando a 44.342,19 pontos. Isso foi influenciado, principalmente, pela desvalorização das ações da 3M, que sofreram uma baixa significativa. O índice S&P 500 também caiu levemente, registrando uma queda de 0,01% e fechando a 6.296,79 pontos. Em contrapartida, o Nasdaq teve um pequeno crescimento, subindo 0,05% e alcançando uma nova máxima histórica de fechamento, ao terminar o dia em 20.895,66 pontos.

Nos números da semana, o Dow Jones teve uma leve perda acumulada de 0,07%. No entanto, o S&P 500 e o Nasdaq mostraram resultados positivos, avançando 0,59% e 1,51%, respectivamente.

### Movimentações no Mercado Corporativo

A queda das ações da 3M foi uma das principais responsáveis pela pressão sobre o Dow Jones. A empresa anunciou uma revisão negativa em sua previsão de crescimento de vendas orgânicas para 2024, agora estimando um aumento de apenas 2%, em comparação com a projeção anterior que variava entre 2% e 3%. Além disso, as ações da American Express também caíram, com uma desvalorização de 2,35%, o que contribuiu para o desempenho fraco do índice.

No lado positivo, as ações da Constellation Energy se destacaram no Nasdaq, subindo 4,43%. Essa valorização ajudou a equilibrar a desvalorização da Netflix, que caiu 5,7%. Apesar de a Netflix ter aumentado suas projeções para o ano, apoiada pela valorização do dólar, analistas apontam que os altos múltiplos das ações limitaram os ganhos, com o preço das ações sendo negociado a cerca de 40 vezes o lucro projetado para os próximos 12 meses.

A GE Aerospace também apresentou resultados animadores, com as ações subindo 1,2%, alcançando o valor de US$ 263,43. A empresa superou as expectativas de lucros no segundo trimestre e elevou sua previsão de lucros para o restante do ano, impulsionada pela demanda por seus serviços. Após os anúncios de resultados, diversos bancos de investimento aumentaram o preço-alvo das ações da GE Aerospace, refletindo uma nova expectativa otimista:

– Citigroup: de US$ 296 para US$ 309;

– UBS: de US$ 300 para US$ 321;

– RBC Capital: de US$ 275 para US$ 300.

Essas movimentações evidenciam um mercado em constante dinâmica, onde empresas respondem rapidamente a alterações nas previsões e resultados financeiros.