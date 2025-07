Cuidado: ligação do banco pode ser um golpe perigoso

Golpe do Teste de Segurança Bancária Cresce em Todo o Brasil

Em 2025, um novo tipo de fraude financeira se espalhou pelo país: o golpe do teste de segurança bancária. Estima-se que milhares de correntistas foram afetados. Nesse golpe, criminosos fazem-se passar por funcionários de bancos, enganando as vítimas a realizarem transações que, em vez de proteger suas contas, transferem dinheiro diretamente para contas de golpe.

Como Funciona o Golpe

O golpe geralmente começa com uma ligação, mensagem ou contato por aplicativo. O suposto atendente se apresenta como funcionário do banco e informa que há suspeitas de fraude ou que é necessário "testar" a segurança da conta do cliente. Em seguida, o golpista orienta a vítima a realizar transferências ou pagamentos em nome da suposta segurança da conta. Esses valores, no entanto, são enviados para contas controladas pelos criminosos, tornando a recuperação do dinheiro quase impossível.

Estratégias Usadas pelos Golpistas

Os golpistas utilizam técnicas de engenharia social para convencer as vítimas. Muitas vezes, eles empregam informações pessoais, como o nome ou dados do cartão de crédito, para parecerem mais credíveis. O contato é feito com uma sensação de urgência, afirmando que a conta pode ser bloqueada se as instruções não forem seguidas rapidamente. Eles também fazem uso de linguagem técnica e podem usar logotipos falsos para parecerem legítimos.

Como Se Proteger

Para evitar cair nesse tipo de golpe, é fundamental ter precaução ao comunicar-se com supostos atendentes. É importante lembrar que nenhum banco legítimo solicita testes de segurança via telefone, SMS ou aplicativos. Se você suspeitar de um contato, deve encerrar a conversa e entrar em contato com o banco por meios oficiais.

Aqui estão algumas dicas de prevenção:

Desconfie de pedidos urgentes para transferências ou pagamentos.

Nunca compartilhe senhas ou códigos por telefone.

Sempre confirme com canais oficiais do banco antes de realizar operações incomuns.

Caso você já tenha sido vítima, é essencial registrar um boletim de ocorrência e comunicar o banco imediatamente. Solicitar bloqueios pode ajudar a evitar mais danos.

Impacto em Diferentes Faixas Etárias

Esse golpe tem como alvo diversos grupos, incluindo jovens e idosos. Os crimes têm se adaptado, utilizando ferramentas digitais e até gravações de voz automatizadas. Com isso, é importante que informações sobre o golpe sejam compartilhadas entre familiares e amigos, principalmente com aqueles que não acompanham de perto as notícias do setor financeiro.

Boas Práticas para Manter a Conta Segura

Manter a segurança das contas bancárias envolve cuidados simples, mas eficazes. É recomendável acompanhar o extrato bancário frequentemente, usar autenticação em dois fatores e manter aplicativos sempre atualizados. Aqui estão algumas práticas recomendadas:

Ative notificações de movimentação para ficar ciente de qualquer alteração em sua conta.

Evite clicar em links ou baixar anexos de contatos desconhecidos.

Mantenha contato com o gerente do banco apenas pelos canais oficiais.

Conclusão

As autoridades reforçam que, em caso de dúvida, é melhor interromper a conversa e entrar em contato com o banco imediatamente. Prestar atenção aos sinais de fraude e buscar informações de fontes confiáveis pode evitar perdas financeiras significativas. É fundamental estar sempre alerta e educar amigos e familiares sobre esses tipos de golpes que estão se tornando cada vez mais comuns.