Avenue reembolsa IOF em câmbio de investimentos no exterior

A Avenue, uma empresa que facilita investimentos nos Estados Unidos para brasileiros, lançou uma nova campanha que promete devolver parte do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) cobrado nas transações de câmbio feitas para contas de investimento. A ação dura 48 horas, sendo válida até o dia 18 de outubro, e a empresa devolverá 0,72% sobre todos os câmbios realizados na plataforma.

O IOF é um imposto federal aplicado em diversas operações financeiras, incluindo câmbio. Até o final do ano passado, a taxa para transferências de recursos ao exterior destinadas a investimentos era de 0,38%. Porém, com um decreto do governo federal, essa taxa foi elevada para 1,1%. A mudança foi confirmada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, após análise judicial. Para amenizar o impacto dessa alta, a Avenue anunciou a devolução de 0,72%, que é a diferença entre as duas alíquotas.

Os clientes que realizarem câmbio para suas contas de investimento poderão receber esse valor de volta em forma de crédito. A devolução deve ocorrer até o dia 31 de julho. Existe um limite de reembolso de até US$ 3 mil por CPF, por dia, e para se beneficiar da promoção, o cliente precisa se cadastrar na página oficial da campanha. Não há um valor mínimo exigido para realizar a operação, mas é importante que a conversão seja feita diretamente para a conta de investimentos da Avenue.

Entretanto, algumas operações não se qualificam para receber o cashback. Essas incluem transferências via custódia, transferências via Wire e ACH, depósitos em dólar para contas correntes, transferências entre pessoas (peer to peer) e transferências da conta internacional banking para a conta de investimentos. Essas regras visam garantir que a promoção atenda exclusivamente às operações de câmbio destinadas a investimentos.

Com essa devolução, a Avenue busca estimular o interesse por investimentos internacionais e reforçar seu papel como facilitadora na diversificação financeira global para investidores brasileiros. Nos Estados Unidos, a Avenue opera através da Avenue Securities LLC, que é membro da FINRA e da SIPC, garantindo proteção para as contas dos clientes. No Brasil, os serviços são intermediados pela Avenue Securities DTVM.