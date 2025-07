11,6 mil famílias saem de programa em MS por aumento de renda

Em julho, 11,6 mil famílias de Mato Grosso do Sul deixaram de receber o Bolsa Família devido ao aumento da renda familiar. Este dado foi divulgado pela Secretaria de Comunicação Social do estado. No cenário nacional, cerca de 958 mil famílias também saíram do programa por motivos semelhantes.

O ministro de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, destacou que essa mudança sinaliza que as famílias estão em busca de trabalho e melhores condições de vida. Importante ressaltar que as famílias que saem do Bolsa Família continuam registradas no Cadastro Único, o que permite que possam retornar ao programa caso enfrentem dificuldades financeiras no futuro.

Em Mato Grosso do Sul, Campo Grande é a cidade com o maior número de famílias beneficiadas, totalizando 48,8 mil. Outros municípios, como Dourados, Corumbá, Ponta Porã e Três Lagoas, também apresentam significativos números de beneficiários. Neste mês, aproximadamente 190,6 mil famílias no estado receberão o Bolsa Família, com um valor médio de R$ 681,10, resultando em um investimento total de R$ 129,6 milhões. Os pagamentos começarão nesta sexta-feira (18) e continuam até o dia 31 de julho, seguindo o cronograma de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

Dentre as 11,6 mil famílias que saíram do programa, 6,6 mil completaram o período de dois anos na Regra de Proteção, durante o qual recebiam metade do benefício. As demais 5 mil famílias alcançaram uma renda que ultrapassa o limite permitido para continuar recebendo o auxílio.

Nesse contexto, além do Bolsa Família, o programa oferece adicionais para crianças, gestantes e lactantes. Neste mês, serão 111 mil crianças de 0 a 6 anos recebendo um benefício extra de R$ 150 cada. Além disso, haverá um adicional de R$ 50 destinado a 172,8 mil crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, além de suporte para 7,5 mil gestantes e 3,3 mil mulheres em período de amamentação.

Em âmbito nacional, mais de 19,6 milhões de famílias brasileiras, distribuídas em todos os 5.570 municípios, serão atendidas pelo Bolsa Família em julho, com um investimento total de R$ 13,1 bilhões pelo Governo Federal. O valor médio do benefício em todo o país está estimado em R$ 671,52.

O início do pagamento de julho está programado para esta sexta-feira e segue até o final do mês.