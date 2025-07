Estes são os 6 cuidados essenciais para se ter com a pele no inverno: não perca tempo!

No inverno, a pele pede um pouco mais de cuidado, porque pode sofrer muito com as mudanças de temperatura, especialmente as mais baixas.

Durante o inverno, a pele enfrenta um conjunto de desafios que comprometem sua hidratação, elasticidade e aparência. As temperaturas mais baixas, a baixa umidade do ar e os banhos quentes reduzem drasticamente a produção natural de oleosidade, deixando a barreira cutânea fragilizada.

Como resultado, surgem sintomas como ressecamento, coceira, descamação e até rachaduras. Além disso, fatores como vento frio e ambientes climatizados agravam o quadro, exigindo cuidados mais intensos e específicos.

Proteger a pele nessa época do ano vai muito além da estética: trata-se de preservar sua função de defesa, evitando fissuras e infecções. Por isso, adotar uma rotina adequada e constante de cuidados durante o inverno é fundamental para manter a pele saudável, macia e equilibrada.

6 cuidados essenciais com a pele no inverno

Manter a pele saudável no inverno exige mais do que aplicar o mesmo creme do verão. É necessário adaptar a rotina de cuidados, ajustar produtos e reforçar a hidratação para combater os efeitos do frio e da baixa umidade. Pequenas mudanças diárias garantem proteção e previnem desconfortos.

Reduza o tempo e a temperatura dos banhos

Banhos longos e quentes podem até parecer relaxantes, mas removem a camada protetora natural da pele. A água em alta temperatura retira a oleosidade responsável por manter a hidratação, provocando ressecamento e irritação. Para preservar o equilíbrio da pele, opte por banhos rápidos e mornos.

Hidrate a pele imediatamente após o banho

Após o banho, os poros estão dilatados e a pele mais receptiva à absorção de ativos. Esse é o momento ideal para aplicar hidratantes corporais, preferencialmente com fórmulas ricas em ureia, glicerina, ceramidas ou ácido hialurônico.

Use protetor solar diariamente

Mesmo com o céu nublado ou pouca exposição ao sol, os raios UVA e UVB continuam ativos e prejudicam a pele. Por isso, o uso do protetor solar deve permanecer na rotina de inverno, principalmente no rosto, pescoço e mãos. Escolha fórmulas com FPS 30 ou superior e reaplique ao longo do dia.

Invista em uma limpeza suave

A pele no inverno tende a ficar mais sensível, e produtos agressivos potencializam a irritação. Prefira sabonetes faciais com ação hidratante e sem álcool, além de evitar o uso excessivo de esfoliantes. Limpezas delicadas mantêm a barreira natural da pele intacta, o que evita descamação e vermelhidão.

Proteja os lábios contra rachaduras

Os lábios são especialmente vulneráveis durante o frio e ressecam com facilidade. Para evitar rachaduras, aplique bálsamos labiais com ativos como manteiga de karité, lanolina ou óleo de coco várias vezes ao dia. Evite também lamber os lábios, pois isso intensifica o ressecamento.

Beba água com regularidade

No frio, a sede diminui, mas a necessidade de hidratação interna continua. A ingestão adequada de água mantém a pele hidratada de dentro para fora, favorece a elasticidade e previne o aspecto opaco. Inclua também líquidos mornos como chás naturais sem açúcar, que ajudam a manter a hidratação.

Produtos interessantes para cuidar da pele no inverno

Hidratantes com ácido hialurônico : Esse ativo atrai e retém água na pele, promovendo hidratação profunda e duradoura. Produtos com ácido hialurônico são ideais para o rosto e funcionam bem em peles secas, normais ou maduras.

: Esse ativo atrai e retém água na pele, promovendo hidratação profunda e duradoura. Produtos com ácido hialurônico são ideais para o rosto e funcionam bem em peles secas, normais ou maduras. Óleos corporais nutritivos : Óleos como o de amêndoas, jojoba ou semente de uva criam uma barreira protetora na pele e evitam a perda de água. Use após o banho com a pele ainda úmida para melhor absorção e efeito prolongado.

: Óleos como o de amêndoas, jojoba ou semente de uva criam uma barreira protetora na pele e evitam a perda de água. Use após o banho com a pele ainda úmida para melhor absorção e efeito prolongado. Sabonetes com pH balanceado e ação hidratante : Durante o inverno, opte por sabonetes suaves que limpam sem remover a camada protetora natural da pele. Ingredientes como aveia, glicerina e aloe vera ajudam a manter a suavidade e a hidratação.

: Durante o inverno, opte por sabonetes suaves que limpam sem remover a camada protetora natural da pele. Ingredientes como aveia, glicerina e aloe vera ajudam a manter a suavidade e a hidratação. Protetor solar com hidratante integrado : Para facilitar a rotina, escolha protetores solares com fórmulas que também hidratam. Eles protegem contra os raios solares e, ao mesmo tempo, mantêm a pele nutrida e macia durante o dia.

: Para facilitar a rotina, escolha protetores solares com fórmulas que também hidratam. Eles protegem contra os raios solares e, ao mesmo tempo, mantêm a pele nutrida e macia durante o dia. Máscaras faciais nutritivas: Máscaras com ingredientes como mel, ácido lático, manteiga de karité ou vitamina E restauram a vitalidade da pele e combatem os efeitos do frio. Use uma ou duas vezes por semana para potencializar os resultados da rotina diária.

Com atenção redobrada aos cuidados e a escolha de produtos apropriados, é possível manter a pele protegida, luminosa e saudável mesmo nos dias mais gelados do ano. A consistência na rotina faz toda a diferença para atravessar o inverno com conforto e bem-estar.

