Vendas em bares e restaurantes caem em junho

As vendas nos bares e restaurantes do Brasil caíram 3,7% em junho, comparadas ao mês anterior, segundo o Índice Abrasel-Stone. Quando analisamos o mesmo mês do ano passado, a queda foi de 5,8%. Esse levantamento, realizado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) em conjunto com a Stone, abrange dados de 24 estados e foi criado para oferecer um panorama sobre o desempenho do setor de alimentação fora do lar.

Esse resultado é motivo de preocupação, já que junho é um mês que costuma ser movimentado, especialmente com a Semana dos Namorados e festas típicas de diversas regiões. Paulo Solmucci, presidente da Abrasel, destacou que a retração foi inesperada e está relacionada à continuidade da desaceleração no comércio. Ele citou fatores como juros altos, inflação persistente e a perda de poder de compra das famílias como principais responsáveis por essa situação. Apesar dos números negativos, Solmucci acredita que é uma situação temporária e que o setor pode se recuperar no segundo semestre.

Na análise do cenário econômico, o economista Guilherme Freitas, da Stone, ressaltou que, embora o mercado de trabalho esteja apresentando sinais de recuperação, com a redução do desemprego e a criação de novas vagas, o consumo ainda enfrenta desafios significativos. As famílias estão comprometidas financeiramente, o que limita o aumento do consumo. Freitas também mencionou que, apesar da desaceleração da inflação, a atividade econômica geral está perdendo impulso. No acumulado do primeiro semestre, o setor mostra uma estabilidade, com uma leve queda de 0,2% em relação ao segundo semestre de 2024.

A análise regional revelou que 22 estados enfrentaram quedas nas vendas. Apenas Sergipe, com um crescimento de 3,2%, e Tocantins, com 0,9%, apresentaram resultados positivos em junho comparados ao ano anterior. As maiores quedas foram observadas no Rio Grande do Sul, com uma redução de 17,7%, e em Santa Catarina, que teve uma queda de 13,3%. Esses estados ainda estão lidando com as consequências de enchentes e uma diminuição no turismo. Outras grandes quedas ocorreram em Alagoas (-7,7%), Roraima (-7,6%), Paraíba (-6,7%), Paraná (-6,4%) e Mato Grosso (-6,1%). Em São Paulo, o maior mercado consumidor do país, a retração foi de 4,8%.