Colecionadores buscam moeda única de forma contínua

A valorização das moedas no mercado de numismática pode surpreender muitas pessoas. Um exemplo claro disso é a moeda de 25 centavos, emitida em 2021, que, apesar de ter sido produzida em grande quantidade — mais de 136 milhões de unidades —, ganhou destaque entre colecionadores devido a um erro de fabricação específico.

Esse erro, chamado de "anverso à direita", ocorre quando a face da moeda está desalinhada em relação ao verso. Essa falha acontece por um ajuste incorreto nas máquinas de prensagem, resultando em uma imagem inclinada que se destaca quando a moeda é girada. O simples fato de encontrar uma moeda com essa característica pode significar um grande achado, pois seu valor pode ultrapassar R$ 2 mil, dependendo do estado de conservação.

Como reconhecer a moeda valiosa?

Identificar a moeda de 25 centavos com erro de anverso à direita é um processo simples. Siga estes passos:

Segure a moeda na vertical com a figura principal voltada para você. Gire a moeda de cima para baixo, mantendo o eixo central como referência. Observe a imagem oposta: se estiver inclinada para a direita, você pode ter encontrado o erro desejado.

Além desse erro, outros defeitos também atraem a atenção dos colecionadores, como a descentralização do disco, que ocorre quando a estampa não está centrada, e o cunho trincado ou quebrado, que deixa marcas visíveis. Além disso, as chamadas moedas bifaciais, que têm as mesmas faces, são muito raras e procuradas.

Por que os erros de fabricação são valiosos?

Erros de fabricação são considerados raros quando comparados ao número total de moedas produzidas. Quanto mais incomum for o erro, maior será o interesse e o valor da moeda, especialmente se ela estiver em boas condições. Em 2025, a fascinação por moedas raras, especialmente as que apresentam anomalias, continua a crescer. Para quem deseja iniciar uma coleção ou encontrou uma moeda diferenciada, é essencial estar atento aos detalhes, consultar catálogos de valores e considerar a avaliação de especialistas antes de negociar.

Outros erros que atraem colecionadores

Além do erro de anverso à direita, outros defeitos que costumam ser valorizados incluem:

Dupla impressão : quando a moeda mostra marcas duplicadas.

: quando a moeda mostra marcas duplicadas. Ausência de elementos : quando faltam dados, como a data ou o valor em uma das faces.

: quando faltam dados, como a data ou o valor em uma das faces. Distorções: deformações causadas por pressão excessiva.

Os colecionadores estão sempre em busca dessas peças, em feiras, lojas especializadas e redes sociais, onde a negociação e o compartilhamento de informações acontecem diariamente. Assim, uma moeda de 25 centavos pode se tornar uma oportunidade valiosa, estimulando o interesse de novos colecionadores.

Manter as moedas em boas condições é fundamental. Armazená-las em locais adequados e protegidas da sujeira e umidade pode aumentar seu valor. Fatores como o estado de conservação, a raridade do erro e o interesse dos colecionadores influenciam a cotação no mercado. Diante disso, o valor de face pode se multiplicar, transformando pequenos trocados em itens significativos no colecionismo brasileiro.