Motos de média cilindrada surpreendem mercado brasileiro

A Bajaj Pulsar NS400Z chegou ao Brasil em 2025, trazendo uma proposta inovadora para o mercado de motos de média cilindrada. Com um preço em torno de R$ 27.900, sua oferta atrativa é posicionada na faixa das motos acessíveis, o que a torna uma opção relevante para os motociclistas que buscam custo-benefício e desempenho.

### Características Principais da Bajaj Pulsar NS400Z

Esse modelo é impulsionado por um motor monocilíndrico de 373,2 cc, que gera uma potência de 43 cavalos a 8.800 rpm e torque de 3,8 kgf.m a 6.500 rpm. Depois de avaliar suas especificações, nota-se que a moto é capaz de oferecer acelerações rápidas e retomadas eficientes, tornando-se adequada tanto para o trânsito urbano quanto para viagens em estrada.

Segurança é uma prioridade com a Pulsar NS400Z, que possui freios a disco em ambas as rodas e sistema de ABS de duplo canal, garantindo paradas seguras em diversas condições. O painel digital é moderno, oferecendo informações como o indicador de marcha e um computador de bordo. A iluminação em LED complementa o visual arrojado da moto.

### Preço e Consumo

Com um valor competitivo em relação a outras motos do segmento, como a KTM Duke 390 e a Yamaha MT-03, a Pulsar NS400Z oferece uma alternativa viável para os que não querem sacrificar desempenho. O consumo médio de 28 km/l se traduz em uma autonomia de cerca de 336 km com um tanque de 12 litros, ideal para quem utiliza a moto no dia a dia ou para pequenas viagens.

Além disso, a Bajaj se destaca pelo custo de manutenção. A empresa garante que as peças são acessíveis e possui uma rede de serviços autorizados em expansão no Brasil, tornando as revisões programadas financeiramente favoráveis para os usuários.

### Pontos Fortes e Limitações

Entre os pontos positivos, o motor potente de 43 cavalos se destaca, oferecendo uma experiência de pilotagem esportiva. O design atraente, disponível em cores vibrantes como Glossy Racing Red e Brooklyn Black, também merece atenção. Adicionalmente, o painel digital e as luzes de LED melhoram ainda mais a experiência do piloto.

Entretanto, há algumas limitações a considerar. A moto não conta com controle de tração ou modos de pilotagem ajustáveis, o que pode decepcionar usuários que desejam tecnologias mais avançadas. O banco, que é um pouco mais firme, e a suspensão com menor curso podem não ser ideais para longas distâncias ou terrenos irregulares. Mesmo assim, muitos motociclistas consideram que o custo-benefício supera essas desvantagens.

### Impacto no Mercado Brasileiro

A chegada da Pulsar NS400Z está revolucionando o segmento de motos de média cilindrada no Brasil. Com sua combinação de preço acessível e especificações robustas, a moto pressiona fabricantes tradicionais a melhorar seus modelos. A Bajaj também busca incorporar tendências globais, como a conectividade via Bluetooth e eficiência energética, que atendem às expectativas dos motociclistas modernos.

Essa competição mais acirrada gera benefícios para os consumidores, que agora têm diversas opções em termos de custo e estilo de pilotagem. Dessa forma, a Pulsar NS400Z não é apenas uma nova moto no mercado, mas um marco que promete mais inovações e competitividade nos próximos anos.