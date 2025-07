Melhores opções do FGTS em 2025: saque-aniversário ou rescisão?

A escolha entre saque-aniversário e saque-rescisão do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pode influenciar bastante seu planejamento financeiro, especialmente em 2025. O FGTS é uma reserva fundamental para os trabalhadores brasileiros, e cada uma das modalidades tem suas particularidades, que merecem atenção.

O que é o saque-aniversário do FGTS?

O saque-aniversário permite que os trabalhadores retirem anualmente uma parte do saldo do FGTS no mês do seu aniversário. Para aderir, o processo é simples e feito através do aplicativo do FGTS ou pelo site da Caixa Econômica Federal. É necessário criar um cadastro e informar uma conta bancária para o recebimento do valor. Após a adesão, o dinheiro estará disponível por até 60 dias a partir do primeiro dia do mês de nascimento. Por exemplo, se uma pessoa se cadastrar no próprio mês de aniversário, poderá sacar o valor em até cinco dias úteis.

Essa modalidade oferece uma certa flexibilidade, já que permite o acesso a recursos todos os anos. Contudo, é importante planejar bem, pois a escolha pode limitar o acesso a uma quantia maior em caso de demissão.

Como funciona o saque-rescisão do FGTS?

O saque-rescisão é a modalidade tradicional que permite que o trabalhador demitido sem justa causa retire todo o saldo do FGTS, incluindo uma multa de 40% sobre o que foi depositado pelo empregador. Essa opção é mais vantajosa para quem busca segurança financeira em caso de desemprego. Diferente do saque-aniversário, aqui não há retiradas anuais, e o valor total só pode ser acessado em situações específicas, como demissão ou na aquisição de um imóvel.

Como trocar entre saque-aniversário e saque-rescisão?

Alternar entre as modalidades exige planejamento cuidadoso. Se você optou pelo saque-aniversário e deseja mudar de volta para o saque-rescisão, pode solicitar a mudança pelo aplicativo do FGTS. No entanto, essa troca só será efetiva 24 meses após o pedido, contados a partir do mês seguinte. Por exemplo, se a solicitação for feita em janeiro de 2025, a mudança ocorrerá em fevereiro de 2027.

Além disso, adiantar o saque-aniversário pode dificultar temporariamente essa troca. Portanto, é fundamental avaliar sua estabilidade profissional e necessidades financeiras antes de decidir.

Como é calculado o valor do saque-aniversário em 2025?

No saque-aniversário, o valor disponível depende do saldo total nas contas do FGTS. Uma tabela progressiva estabelece o percentual que pode ser sacado, além de um valor adicional fixo para saldos maiores. Veja como fica:

Até R$ 500 : 50% do saldo.

: 50% do saldo. De R$ 501 a R$ 1.000 : 40% + R$ 50.

: 40% + R$ 50. De R$ 1.001 a R$ 5.000 : 30% + R$ 150.

: 30% + R$ 150. De R$ 5.001 a R$ 10.000 : 20% + R$ 650.

: 20% + R$ 650. Acima de R$ 10.000: 10% + R$ 1.150.

Por exemplo, se você tiver R$ 2.000, pode sacar R$ 600 (30%) mais R$ 150, totalizando R$ 750.

Vantagens e desvantagens do saque-aniversário

Antes de decidir, é importante considerar os prós e os contras:

Vantagens:

Acesso à parte do saldo anualmente.

Maior flexibilidade no planejamento financeiro.

Liberação rápida dos depósitos no mês de aniversário.

Desvantagens:

Perda do direito ao saque total em demissões sem justa causa.

Necessidade de esperar 24 meses para voltar ao saque-rescisão.

Limitações em emergências inesperadas.

Assim, é preciso avaliar seu histórico financeiro. Se você tem um emprego estável, o saque-aniversário pode ser benéfico. Caso contrário, o saque-rescisão pode oferecer maior segurança.

Calendário do saque-aniversário em 2025

O saque-aniversário segue um calendário fixo, onde os prazos são:

Janeiro : 2 de janeiro a 31 de março

: 2 de janeiro a 31 de março Fevereiro : 3 de fevereiro a 30 de abril

: 3 de fevereiro a 30 de abril Março : 3 de março a 30 de maio

: 3 de março a 30 de maio Abril : 1º de abril a 30 de junho

: 1º de abril a 30 de junho Maio : 2 de maio a 31 de julho

: 2 de maio a 31 de julho Junho : 2 de junho a 29 de agosto

: 2 de junho a 29 de agosto Julho : 1º de julho a 30 de setembro

: 1º de julho a 30 de setembro Agosto : 1º de agosto a 31 de outubro

: 1º de agosto a 31 de outubro Setembro : 1º de setembro a 28 de novembro

: 1º de setembro a 28 de novembro Outubro : 1º de outubro a 30 de dezembro

: 1º de outubro a 30 de dezembro Novembro : 3 de novembro a 30 de janeiro de 2026

: 3 de novembro a 30 de janeiro de 2026 Dezembro: 1º de dezembro a 27 de fevereiro de 2026

É fundamental se organizar para não perder esses prazos, já que o valor retornará ao fundo se não for retirado.

Uso estratégico do FGTS em 2025

Independente da opção escolhida, o FGTS pode ser uma ferramenta valiosa. Se você optar pelo saque-aniversário, utilize esses valores para pagar dívidas, investir ou cobrir despesas sazonais. Já o saque-rescisão é mais indicado para emergências ou grandes aquisições, como a compra da sua casa própria.

Para maximizar os benefícios, analise sua situação financeira. Se a estabilidade for uma expectativa, o saque-aniversário pode complementar sua renda. Se preferir manter uma reserva para emergências, o saque-rescisão é a melhor escolha. Sempre consulte seu saldo no aplicativo do FGTS antes de tomar decisões.

Com essas informações, você pode escolher a modalidade que se encaixa melhor nas suas necessidades em 2025. Planeje-se com cuidado e aproveite ao máximo o seu Fundo de Garantia!