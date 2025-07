Boletim Focus: inflação e dólar têm projeções em queda

A nova edição do Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, alterou as previsões para a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), bastando para isso seguir a tendência das últimas semanas.

Na semana passada, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou os dados referentes à inflação de junho, que indicaram um salto acima da meta definida. Isso gerou uma expectativa ainda maior sobre os futuros índices econômicos.

Segundo os economistas consultados, as previsões para a inflação estão em queda pela sétima semana consecutiva. Para o IPCA em 2025, a previsão foi ajustada levemente para baixo, passando de 5,18% para 5,17%. Já para 2026, a expectativa permanece em 4,50%.

### Produto Interno Bruto (PIB)

As projeções para o Produto Interno Bruto, que mede a atividade econômica do Brasil, mostraram uma leve recuperação, mas somente para 2026. Para este ano, as expectativas de crescimento se mantiveram inalteradas.

Os números são os seguintes:

– Para 2025, a expectativa de crescimento do PIB é de 2,23%.

– Em 2026, essa projeção subiu de 1,86% para 1,89%.

### Expectativas para o Dólar

As previsões para o valor do dólar em 2025 também foram diminuídas, após uma semana em que estiveram estáveis. Atualmente, o dólar apresenta alta de 0,36%, cotado a R$ 5,56.

As projeções relativas ao câmbio são:

– Para 2025, a estimativa passou de R$ 5,70 para R$ 5,65.

– Já para 2026, a previsão caiu de R$ 5,75 para R$ 5,70.

### Taxa Selic

O relatório mais recente manteve suas previsões para a taxa básica de juros, conhecida como Selic, em 15% ao ano. Essa expectativa se manteve estável por 24 semanas consecutivas.

Aspectos das taxas são:

– Para 2025, a Selic deve continuar em 15% ao ano.

– Para 2026, as projeções se firmaram em 12,50%.

Esses indicadores são fundamentais para entender a saúde econômica do país e influenciam diretamente a vida dos brasileiros, afetando desde a inflação de produtos até as taxas de juros de crédito.