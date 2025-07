Nissan Kicks ganha atualização para liderar seu segmento

A Nissan apresentou o Nissan Kicks 2026 ao mercado brasileiro, com lançamento previsto para junho de 2025. O modelo, fabricado em Resende, no Rio de Janeiro, tem como objetivo oferecer acessibilidade e inovação, especialmente para Pessoas com Deficiência (PcD). O novo SUV compacto se destaca por seu design atualizado e tecnologia avançada, além de condições especiais de compra, que incluem isenção total de IPI e um bônus de 8%, tornando-se uma opção atraente no segmento, ao lado de concorrentes como o Volkswagen T-Cross e o Fiat Pulse. O Kicks 2026 será disponibilizado juntamente com a versão anterior, Kicks Play, ampliando a oferta da marca que também inclui os sedãs Versa e Sentra.

Preços do Nissan Kicks 2026 para PcD

A Nissan lançou uma campanha para o Kicks 2026 voltada para o público PcD, com condições vantajosas. Até 5 de agosto de 2025, estão valendo isenções e descontos significativos. Confira a tabela de preços para PcD:

Versão Preço Público Preço PcD Desconto Total Sense 1.0T Flex DCT R$ 164.990 R$ 148.990 R$ 16.000 Advance 1.0T Flex DCT R$ 175.990 R$ 158.990 R$ 17.000 Exclusive 1.0T Flex DCT R$ 182.490 R$ 164.990 R$ 17.500 Platinum 1.0T Flex DCT R$ 199.000 R$ 179.990 R$ 19.010

A versão Sense também pode obter isenção parcial de ICMS, dependendo do estado, e a Nissan oferece financiamento com taxa zero em 18 parcelas, com entrada de 70%. Para confirmar as condições e a documentação necessária, como laudo médico e CNH especial, é aconselhável consultar as concessionárias.

Novidades na Nova Geração do Nissan Kicks 2026

A nova geração do Kicks utiliza a plataforma CMF-B High Spec, que proporciona maior rigidez estrutural e segurança, além de aumentar o espaço interno. Este modelo é equipado com um motor 1.0 turboflex de três cilindros, que produz 125 cv com etanol ou 120 cv com gasolina, oferecendo um torque de 22,4 kgfm a 2.500 rpm. A transmissão DCT de seis marchas promete trocas rápidas. No que se refere ao consumo, segundo o Inmetro, o Kicks faz 11,7 km/l na cidade e 14,3 km/l na estrada com gasolina, e 8,3 km/l e 9,9 km/l com etanol.

O visual do Kicks 2026 também foi modernizado, com faróis LED mais finos, uma grade frontal maior e lanternas traseiras conectadas por uma barra horizontal. No interior, o modelo apresenta um painel digital de 7 polegadas, com opção de 12,3 polegadas nas versões mais sofisticadas. A central multimídia de 12,3 polegadas também é compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fio.

Dimensões e Capacidades do Kicks 2026

As dimensões do Kicks 2026 o colocam em destaque entre os SUVs compactos:

Comprimento: 4.365 mm

Largura: 1.800 mm

Altura: 1.620 mm

Entre-eixos: 2.655 mm

Altura livre do solo: 200 mm

Porta-malas: 470 litros

Tanque de combustível: 48 litros

Com um porta-malas de 470 litros, o Kicks supera concorrentes como o Fiat Pulse, que tem 370 litros, e está próximo do Chevrolet Tracker, que comporta 490 litros. O entre-eixos de 2.655 mm oferece conforto para cinco ocupantes, e a altura livre do solo facilita a circulação em terrenos irregulares, comuns nas cidades brasileiras.

Equipamentos nas Versões do Kicks 2026

Todas as versões do Kicks 2026 incluem um bom pacote de segurança e tecnologia, com especificações pensadas para o público PcD:

Sense : Seis airbags, controle de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, faróis LED, ar-condicionado digital, painel digital de 7 polegadas e rodas de 17 polegadas.

: Seis airbags, controle de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, faróis LED, ar-condicionado digital, painel digital de 7 polegadas e rodas de 17 polegadas. Advance : Adiciona câmera 360°, carregador de celular por indução e rodas de 19 polegadas.

: Adiciona câmera 360°, carregador de celular por indução e rodas de 19 polegadas. Exclusive : Inclui sensor de chuva, iluminação ambiente e um painel digital de 12,3 polegadas.

: Inclui sensor de chuva, iluminação ambiente e um painel digital de 12,3 polegadas. Platinum: Traz teto solar elétrico, sistema de som Bose e assistência ao condutor de nível 2, que inclui piloto automático adaptativo e frenagem de emergência.

Esses recursos, aliados a adaptações como comandos manuais e volantes adaptados, tornam o Kicks uma escolha interessante para motoristas com mobilidade reduzida. Em São Paulo, o veículo é elegível para isenção do rodízio municipal, mediante cadastro no Portal SP156.

Por que Escolher o Nissan Kicks 2026?

O Nissan Kicks 2026 se destaca no setor PcD pela combinação de preços acessíveis, tecnologia avançada e um robusto pacote de benefícios. Em 2024, ele foi o SUV mais vendido para PcD, com 12.500 unidades emplacadas. A nova geração vem com descontos que chegam a R$ 19.010 e financiamento com taxas atrativas. A produção no Brasil, com investimento de R$ 2,8 bilhões e 2.200 funcionários, assegura qualidade e a integração de componentes nacionais. Além disso, a rede de 170 concessionárias oferece atendimento personalizado através do programa Mobilidade para Todos.

Em comparação com os concorrentes, a versão Sense do Kicks, com preço de R$ 148.990, é mais acessível que o Hyundai Creta Comfort e o Volkswagen T-Cross, que também oferecem opções para PcD. A versão Platinum disputa com modelos mais caros, mantendo um preço mais competitivo. A Nissan investe no treinamento de suas equipes para atender as necessidades dos clientes PcD, reforçando seu compromisso com a inclusão e mobilidade.