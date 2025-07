Resultado da Lotomania 2795: prêmio de R$ 6,7 milhões

A Lotomania realiza, nesta sexta-feira (11), o sorteio do concurso 2795, com um prêmio estimado em R$ 6,7 milhões. A transmissão ao vivo do sorteio será feita no canal do YouTube da Caixa Econômica Federal.

A Lotomania é uma das loterias mais populares do país, onde os jogadores escolhem 50 números entre 100 disponíveis. O objetivo é acertar o máximo possível, sendo que o prêmio máximo é entregue a quem acerta todas as 20 dezenas sorteadas. Os sorteios ocorrem às segundas, quartas e sextas-feiras.

O sorteio do concurso 2795 será realizado no Espaço da Sorte e terá uma abordagem transparente, mostrando todos os processos antes e depois do sorteio.

Os resultados dos concursos anteriores mostram que os prêmios costumam acumular. No último sorteio, realizado em 9 de julho (Lotomania 2794), ninguém acertou os números: 78, 57, 91, 19, 16, 10, 15, 39, 04, 94, 02, 88, 89, 47, 56, 66, 85, 43, 25, 69. Viagens passadas também não tiveram ganhadores, como no concurso 2793 e 2792, que ocorreram em 7 e 4 de julho, respectivamente.

Para aumentar as chances de ganhar, os jogadores podem adotar algumas estratégias:

Combinação Equilibrada: Escolher uma mistura de números pares e ímpares. Análise Estatística: Usar ferramentas online para estudar os padrões de sorteios anteriores. Surpresinha: Optar pela geração aleatória de números pela Caixa. Bolão: Participar de um bolão, que possibilita aumentar as chances com menor custo. Desdobramento: Ampliar a quantidade de combinações com números favoritos, embora isso aumente o custo. Teimosinha: Apostar sempre na mesma combinação por um período, para aumentar a persistência.

Os prêmios na Lotomania variam com base na quantidade de números acertados, premiando aqueles que acertam de 15 a 20 números. Em caso de não acerto, há também prêmios especiais para quem zera nas apostas.

Fique atento ao sorteio e boa sorte!