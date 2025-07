Moto da Shineray faz 45 km/l e custa menos de R$ 9 mil

A Shineray Jet50s está se destacando no Brasil como uma opção prática e econômica de ciclomotor. Com um motor de 49 cc, conhecido como "cinquentinha", esse modelo pode ser conduzido com a Autorização para Conduzir Ciclomotor (ACC), dispensando a necessidade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O preço inicial da Jet50s é de R$ 8.790, com um excelente consumo de até 45 km/l, tornando-a uma escolha atrativa para deslocamentos curtos. Isso tem trazido um público variado, incluindo jovens, entregadores e profissionais que buscam rapidez e economia em suas rotinas.

Vantagens da Jet50s

Economia : Com um consumo eficiente de 45 km/l e preços que variam entre R$ 8.790 e R$ 11.490, a Jet50s se situa como uma das opções mais acessíveis do mercado.

Facilidade de acesso : A ACC, necessária para pilotar o ciclomotor, é mais fácil e mais barata de obter do que a CNH, exigindo apenas um total de 10 horas de aulas teóricas e práticas.

Características modernas: A Shineray Jet50s conta com um painel digital, freios a disco e uma porta USB, tornando-a prática para o cotidiano urbano.

Por que a Jet50s pode ser pilotada sem CNH?

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, ciclomotores com motor até 50 cc e velocidade máxima de 50 km/h podem ser pilotados com a ACC. A Jet50s atende a essas especificações, embora algumas informações indiquem que ela pode alcançar até 75 km/h, o que poderia classificá-la como motocicleta em certos locais. Para evitar contratempos, é aconselhável que os proprietários verifiquem a legislação vigente em suas regiões, garantindo que mantêm a velocidade dentro dos limites permitidos.

O processo para obter a ACC, com custo médio entre R$ 500 e R$ 800, é mais rápido e simplificado, tornando a Jet50s uma opção atrativa para novos condutores.

Principais características da Jet50s

A Shineray Jet50s oferece uma combinação de design funcional e recursos modernos, o que a torna ideal para o trânsito urbano. Algumas de suas características incluem:

Motor : Monocilíndrico, 4 tempos, com 49 cc, oferecendo 2,7 cv de potência e 2,6 Nm de torque.

: Monocilíndrico, 4 tempos, com 49 cc, oferecendo 2,7 cv de potência e 2,6 Nm de torque. Consumo : Até 45 km/l, com um tanque de 3 litros, proporcionando autonomia de aproximadamente 135 km.

: Até 45 km/l, com um tanque de 3 litros, proporcionando autonomia de aproximadamente 135 km. Tecnologia : Painel digital com velocímetro e indicador de combustível, além de uma porta USB para carregar dispositivos móveis.

: Painel digital com velocímetro e indicador de combustível, além de uma porta USB para carregar dispositivos móveis. Partida : Elétrica e a pedal, garantindo flexibilidade.

: Elétrica e a pedal, garantindo flexibilidade. Segurança : Freios a disco na frente e tambor atrás, com uma suspensão que suporta bem as irregularidades do asfalto.

: Freios a disco na frente e tambor atrás, com uma suspensão que suporta bem as irregularidades do asfalto. Conforto : Assento a 750 mm de altura, ideal para manobras, e uma distância entre-eixos de 1.275 mm.

: Assento a 750 mm de altura, ideal para manobras, e uma distância entre-eixos de 1.275 mm. Pneus e rodas: Rodas de liga leve de 17 polegadas com pneus adequados.

Com peso de apenas 87 kg, a condução da Jet50s é facilitada, especialmente para iniciantes.

Comparação com outros modelos

A Jet50s tem como concorrentes modelos como o Avelloz AZ1 e o Bull F5 Plus NG. Seu preço competitivo de R$ 8.790, comparado a outras opções que variam de R$ 10.490 a R$ 10.990, torna essa cinquetinha uma escolha atraente. Seu design moderno, que inclui faróis LED e painel digital, aliado à eficiência de combustível, atrai uma clientela diversificada, incluindo estudantes e pequenos comerciantes.

Diferente do modelo elétrico Shineray PT1, que tem autonomia reduzida, a Jet50s se beneficia de maior alcance com gasolina. Além disso, a comparação com outros ciclomotores mostra que a Jet50s tem mais recursos, mantendo-se competitiva no mercado.

Requisitos para pilotar a Jet50s

Para conduzir a Shineray Jet50s, o usuário deve atender aos seguintes requisitos:

Idade mínima : 18 anos.

: 18 anos. Documentação : Possuir a ACC, que é obtida em autoescolas autorizadas e requer um curso teórico-prático.

: Possuir a ACC, que é obtida em autoescolas autorizadas e requer um curso teórico-prático. Equipamentos : Uso de capacete homologado e outros equipamentos de proteção.

: Uso de capacete homologado e outros equipamentos de proteção. Documentação do veículo : Deve ser regular, incluindo emplacamento e licenciamento.

: Deve ser regular, incluindo emplacamento e licenciamento. Restrições de uso: O piloto deve respeitar a velocidade máxima de 50 km/h e evitar rodovias.

O custo para obter a ACC é consideravelmente menor do que o da CNH A, e os proprietários devem adquirir a Jet50s em concessionárias autorizadas. A manutenção regular, que custa em média R$ 100 por revisão, é importante para garantir a durabilidade do modelo.

Relevância da Jet50s no Brasil em 2025

A Shineray está à frente no setor de ciclomotores, com mais de 26 mil unidades vendidas até março de 2025, o que representa 5,47% do mercado de motos. A Jet50s desempenha um papel essencial nesse sucesso, tendo seu crescimento impulsionado pela acessibilidade e pela facilidade em obter a ACC.

Além disso, o modelo atende às necessidades de mobilidade urbana sustentável, apresentando baixo impacto ambiental e custos operacionais reduzidos. Isso a torna uma alternativa atrativa para quem busca opções de transporte mais econômicas do que motos convencionais.

Futuro da Jet50s no mercado brasileiro

O mercado de motocicletas no Brasil projeta um crescimento de 12,5% até 2030, e a Jet50s está bem posicionada para captar novos usuários, especialmente jovens e trabalhadores urbanos. A fabricante planeja expandir sua rede de concessionárias e lançar novos modelos, mantendo o foco na relação custo-benefício.

É importante que os proprietários fiquem atentos às regulamentações sobre velocidade, já que a possibilidade de reclassificação da Jet50s em regiões que permitem 75 km/h pode exigir que os condutores verifiquem sua documentação com o Detran local. A Jet50s surge como uma solução prática e moderna, promovendo a transformação da mobilidade urbana no Brasil.