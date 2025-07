Ibovespa registra a maior queda semanal desde 2022

O Ibovespa, o principal índice da Bolsa brasileira, encerrou a negociação nesta sexta-feira, 11 de agosto, com uma queda de 0,41%, finalizando aos 136.187,31 pontos. Durante o dia, foram movimentados cerca de R$ 19,4 bilhões. Essa redução representa a maior perda semanal do índice, de 3,59%, desde dezembro de 2022.

Essa queda foi provocada pelo anúncio de novas tarifas comerciais feitas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Essa medida elevou a aversão ao risco nos mercados globais, afetando também a curva de juros no Brasil.

Embora a situação tenha gerado tensões, o governo do presidente Lula optou por não utilizar a cadeia nacional de rádio e TV para responder às tarifas de Trump. Fontes oficiais informaram que ainda estão em discussão a possibilidade de um pronunciamento futuro a respeito do tema. Ao longo da semana, Lula adotou um tom mais cauteloso e Trump sinalizou que poderá se comunicar diretamente com o presidente brasileiro.

### Destaques do Ibovespa

Apesar do resultado negativo do índice, a alta do petróleo, que subiu quase 3%, ajudou a valorizar as ações da Petrobras, com um crescimento de 0,4% nas ações ordinárias e 1,21% nas ações preferenciais. Além disso, a valorização do minério de ferro na China também favoreceu a Vale, que teve um aumento de 1,3%. No entanto, o setor bancário viu as ações do Itaú caírem 0,82%, embora o setor tenha conseguido limitar as perdas no final do dia.

Entre os destaques positivos, as ações da PetroReconcavo subiram 3,51%, seguidas por MRV, com um crescimento de 3,05%, e Prio, que aumentou 2,20%. Por outro lado, Yduqs enfrentou a maior queda do dia, com uma desvalorização de 7,40%, enquanto BRF e Marfrig tiveram quedas de 4,35% e 4,17%, respectivamente.