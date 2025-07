EUA: bolsas apresentam queda com receio de tarifas adicionais

As bolsas de valores nos Estados Unidos fecharam em queda nesta sexta-feira, 11 de agosto, reflexo do aumento das tensões comerciais. O presidente Donald Trump anunciou novas tarifas que afetam produtos importados, incluindo uma alíquota de 35% sobre mercadorias do Canadá, que começará a valer em 1º de agosto. O mercado também aguarda informações sobre a tarifa que será aplicada à União Europeia.

Trump informou que 23 países já foram notificados sobre as novas taxas. Essa incerteza em torno da política comercial dos EUA fez com que os investidores adotassem uma postura mais cautelosa, resultando em uma diminuição do interesse por ativos de maior risco.

Desempenho dos índices

Os principais índices da bolsa apresentaram os seguintes resultados:

Dow Jones: queda de 0,63%, fechando a 44.371,51 pontos;

S&P 500: recuo de 0,33%, com fechamento em 6.259,75 pontos;

Nasdaq: perda de 0,22%, encerrando a 20.585,53 pontos.

Na comparação semanal, o Dow Jones teve uma queda acumulada de 1,01%, enquanto o S&P 500 perdeu 0,31% e o Nasdaq caiu 0,07%.

Movimentações do mercado corporativo

Apesar do clima de cautela no mercado, algumas ações se destacaram positivamente. O bitcoin atingiu um novo recorde ao superar os US$ 118 mil, beneficiando a empresa Strategy, que viu suas ações subirem 3,04%.

A Nvidia também teve um desempenho positivo, alcançando um valor de mercado superior a US$ 4 trilhões, com um avanço de 0,50%. As ações da Amazon e da Alphabet também fecharam em alta, com crescimento de 1,23% e 1,45%, respectivamente.

A Tesla viu suas ações subirem 1,17% após o CEO Elon Musk anunciar a expansão do serviço de robo-táxi em Austin, Texas. Musk confirmou ainda que a assembleia anual da companhia será realizada no dia 6 de novembro, em resposta a solicitações de acionistas.

A Levi-Strauss superou as expectativas de lucro no segundo trimestre e aumentou suas projeções para o ano, resultando em um salto de mais de 11% nas suas ações.

Além disso, com a alta do petróleo, as ações da Chevron e da ExxonMobil também registraram ganhos, avançando 0,74% e 0,40%, respectivamente.